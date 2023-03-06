Пристав вынудил раскошелиться осужденных браконьеров

В Хабаровском крае с двух жителей Комсомольска-на-Амуре взыскали почти 300 тыс. рублей — штрафы за нелегальную добычу рыбы. Злоумышленники выловили 15 экземпляров осенней кеты и заготовили на берегу более 2 кг икры.

Мужчины были признаны виновными в преступлении, предусмотренном статьей 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов).

Пристав предупредил фигурантов о возбуждении производства и об ответственности за уклонение от исполнения судебного решения. Также сотрудник службы вынес постановления о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств, а также постановление об обращении взыскания на денежные средства должников в банке. Кроме того, впоследствии было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО, комплекс мер принудительного исполнения повлиял на мужчин. Они оплатили всю сумму штрафа — 280 тыс. рублей, а также исполнительский сбор в размере 19 тыс. рублей.

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