Астраханской рыбе расчистят пути нереста

Каспийский филиал Главрыбвода готовится к расчистке каналов-рыбоходов в Астраханской области, запланированной на 2023 г. Специалисты собирают данные о водных объектах и готовят проектную документацию.

В рамках государственного задания Каспийскому филиалу Главрыбвода поручено в текущем году выполнить расчистку русел проток-рыбоходов нерестовых массивов в восточной части дельты Волги. Кроме того, будут организованы мероприятия по рыбохозяйственной мелиорации и спасению рыбной молоди в Астраханской области.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Главрыбвода, сейчас продолжается проектирование и прохождение экологической экспертизы инженерно-геодезического мониторинга каналов-рыбоходов. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология», активным участников которого является Главрыбвод. Специалисты филиала проводят рекогносцировку местности, геодезическую съемку и обрабатывают данные, полученные с массивов Байбекский и Диановский.

В течение марта запланирован мониторинг четырех каналов-рыбоходов — Полдневского, Трехизбинского, Васильевского и Центральной жилки.

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