Главрыбвод продолжит работу по оздоровлению Волги и Байкала

В рамках нацпроекта «Экология» Главрыбвод планирует в 2023 г. продолжить реконструкцию заводов для воспроизводства байкальского омуля и работы по расчистке каналов-рыбоходов на Волге.

В текущем году филиалы Главрыбвода продолжат реализацию мероприятий федеральных проектов «Оздоровление Волги» и «Сохранение озера Байкал», которые входят в национальный проект «Экология». В Каспийском филиале запланированы работы по расчистке от наносов песка и грунта 127,6 км каналов-рыбоходов, водоподающих и сбросных каналов бассейна Волги.

В Бурятии Байкальский филиал осуществляет реконструкцию Большереченского и Селенгинского рыбоводных заводов, участвующих в восстановлении запасов омуля. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Главрыбвода, в соответствии с целевыми показателями, заложенными в программе, модернизация заводов позволит увеличить их суммарную мощность до 2 млрд личинок омуля в год.

По информации Главрыбвода, объемы выпуска личинок омуля уже более чем в два раза превышают показатели, предусмотренные федеральным проектом. По плану, к концу 2024 г. предусмотрен выпуск 750 млн штук молоди, однако фактически с 2019 г. уже выпущено более 2 млрд штук. По итогам осенней нерестовой кампании 2022 г. на Большереченском рыбоводном заводе на инкубацию заложено самое большое за последние годы количество икры омуля — более 1,027 млн штук.

Выпуски другого целевого вида — байкальского осетра — за последние четыре года также превосходили установленные проектом объемы: 2,77 млн штук молоди вместо «плановых» 1,5 млн штук. В 2022 г. рыбоводы отметились очередным рекордом, выпустив в естественную среду обитания более 1 млн штук молоди осетра.

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