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Арктический и антарктический НИИ получит новое научно-экспедиционное судно «Иван Фролов». Фото пресс-центра ОСК

Для полярных исследований построят новое судно

Росгидромет и Адмиралтейские верфи подписали контракт на строительство научно-экспедиционного судна «Иван Фролов». Оно должно войти в состав флота Арктического и антарктического НИИ и стать новым флагманом отечественной полярной науки.

Основной функцией нового судна станет обеспечение научно-экспедиционной деятельности в Арктике и Антарктике, сообщили Fishnews в пресс-службе Минприроды. Планируется, что «Иван Фролов» встанет на смену действующему НЭС «Академик Федоров», построенному в 1987 г.

«Новое научно-экспедиционное судно «Иван Фролов» необходимо для бесперебойной работы антарктических экспедиций. У нашей страны на континенте размещено пять круглогодичных станций и пять сезонных баз. Нынешнее судно, которое доставляет полярников и грузы в Антарктиду, уже устаревает и осталось как раз немного времени, чтобы ввести в строй новое судно. «Иван Фролов» будет «пять в одном»: танкер, ледокол, пассажирское, грузовое и научное судно», — рассказал министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Он отметил, что у Адмиралтейских верфей есть необходимые компетенции. Глава Минприроды напомнил, что этот завод построил уникальную ледостойкую самодвижущуюся платформу «Северный полюс», которая сейчас дрейфует в высокоширотной Арктике.

По словам руководителя Росгидромета Игоря Шумакова, сейчас специалисты приступят к проектированию, которое продлится весь год.

«Иван Фролов» станет четвертым по счету судном научно-экспедиционного флота ААНИИ и будет использоваться для научно-исследовательских работ, замены персонала и обеспечения арктических и антарктических станций.

«Новый российский научный флагман ждет великое будущее. Он будет оставаться на службе 30 или даже 40 лет — до 70-х годов 21 века, а значит, он станет участником грандиозных событий, связанных с российскими научными проектами и победами в Арктике и Антарктике. Это судно на десятки лет расширяет горизонт возможного планирования научных исследований, а для молодых ученых, стремящихся посвятить свою жизнь полярной науке, с этим судном может открываться внятная перспектива и возможность реализовать себя и свой талан в профессии. Полюса ждут новое поколение исследователей, которые придут нам на смену», — подчеркнул директор Арктического и антарктического НИИ Александр Макаров.

Судно будет соответствовать классу Российского морского регистра судоходства КМ Arc7 (hull, machinery) [1] AUT1-C EPP ECO-S BWM (T) HELIDECK-H DE-Tier III Special purpose ship. Его длина составит почти 165 м, водоизмещение — около 25 тыс. тонн, дедвейт — около 9 200 тонн. НЭС рассчитано на комфортное размещение 240 человек, включая 70 человек экипажа и до 170 ученых и членов авиаотряда.

В соответствии с назначением на борту может быть обустроено до 20 лабораторий для выполнения исследований от дна океана до стратосферы. Также предусмотрен вертолетный комплекс для двух вертолетов типов Ка-32, Ми-8 и Ми-38, вертолетная площадка и ангар.

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Fishnews

  • Арктический и антарктический НИИ получит новое научно-экспедиционное судно «Иван Фролов». Фото пресс-центра ОСК
  • Контракт подписали руководитель Росгидромета Алексей ШУМАКОВ и врио гендиректора АО «Адмиралтейские верфи Андрей ВЕСЕЛОВ. Фото пресс-центра ОСК
  • На церемонии присутствовали глава Минприроды Александр КОЗЛОВ и генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей РАХМАНОВ. Фото пресс-центра ОСК
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