В Арктику отправится уникальная полярная станция

Ледовая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» готовится выйти из Мурманска в первую экспедицию. Россия запускает беспрецедентный по масштабам и научной значимости проект в Арктике, заявил директор Арктического и антарктического НИИ Александр Макаров.

Судно построено в этом году и в августе передано в эксплуатацию. Оно станет для полярников одновременно транспортом, домом, научно-исследовательским центром, и даже измерительным прибором – в корпус ледовой самодвижущейся платформы вмонтированы датчики, которые помогут изучить ледовую обстановку, рассказали Fishnews в пресс-службе Минприроды.

На ЛСП отправится команда ученых и полярников Арктического и антарктического научно-исследовательского института. Научный состав экспедиции «Северный полюс-41» уже поднялся на борт судна, специалисты начали настраивать оборудование и готовится к выходу в рейс. После завершения всех необходимых приготовлений платформа выйдет из порта Мурманска в сторону Новосибирских островов.

«Рассчитываю, что работа ЛСП «Северный полюс» станет серьезным вкладом в развитие нашего исследовательского флота, в обеспечение мощного технологического задела и укрепление позиций отечественной науки. А нынешняя экспедиция откроет яркую страницу в истории освоения Арктики, будет способствовать результативным изысканиям в области климата, экологии, биологии, океанологии и других важных дисциплин», — отметил в своем обращении президент Владимир Путин.

«Практические результаты будущих исследований крайне важны для успешной реализации стратегии развития Арктической зоны и основ государственной политики в Арктике», — обратил внимание председатель правительства Михаил Мишустин.



Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов тоже поздравил участников экспедиции с началом нового амбициозного проекта. Он подчеркнул, что платформа — уникальное мировое изобретение, которому нет аналогов. «Теперь ученые могут в безопасности работать в суровых условиях, а не как раньше — в палатке, на льдине среди Северного Ледовитого океана. Уверен, что полярники сделают немало научных открытий и проведут важные исследования», — сказал глава Минприроды.

По словам директора Арктического и антарктического НИИ Александра Макарова, уже в начале октября 41-я дрейфующая полярная станция начнет свою работу.

«Теперь, когда в нашем распоряжении ледовая самодвижущаяся платформа, мы сможем изучать Арктику комплексно и непрерывно, как она того и требует. Все полученные данные с множеством переменных в онлайн-режиме будут предаваться на «большую землю» и уже в ближайшее время будут использоваться для уточнения прогнозов ледовой обстановки для безопасной и эффективной навигации по Северному морскому пути. Это чрезвычайно важно, потому что от качества проводки судов в конечном итоге зависит конечная стоимость грузоперевозки в арктических морях», — подчеркнул глава института.

Сейчас специалисты НИИ наблюдают за пятью льдинами, пригодными для размещения научного лагеря. Окончательный выбор будет сделан непосредственно на месте. Примерно 7-10 дней судно будет вмораживаться в льдину. В этот период ученые займутся обустройством научного лагеря вокруг платформы. Основной целью экспедиции станет комплексное изучение Арктики в системе «атмосфера — ледяной покров — океан».

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