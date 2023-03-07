На Сахалине осудили крабовых браконьеров

В Сахалинской области суд рассмотрел дело организованной группировки, которая незаконно ловила камчатского краба на миграционных путях. Согласно приговору, браконьеры должны выплатить 1,2 млн рублей в счет погашения причиненного ущерба.

Установлено, что в период с января по февраль 2022 г. группа из 10 человек вылавливала краба в акватории Татарского пролива. Для этого использовали запрещенные орудия добычи — 10 конусных крабовых ловушек и три донные сети. 16 февраля преступную деятельность пресекли пограничники.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Холмского городского суда, ущерб от незаконного промысла оценили в 8 млн рублей. Благодаря тому, что часть крабов вернули в море, предотвращенный ущерб составил 6,5 млн рублей.

Вину в содеянном и предъявленный Сахалино-Курильским теруправлением Росрыболовства гражданский иск на сумму свыше 1,2 млн рублей подсудимые признали полностью.

Суд назначил фигурантам различные сроки лишения свободы с испытательным сроком три года. С осужденных в солидарном порядке взыскан причиненный ущерб. Приговор в законную силу не вступил.

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