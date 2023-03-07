Росрыболовство улучшит методику для оценки влияния на водные биоресурсы

Федеральное агентство по рыболовству намерено внести изменения в методику, применяемую для расчета размера вреда водным биоресурсам от хозяйственной деятельности. С действующим документом связывают ряд проблем.

Методика определения последствий негативного воздействия различной деятельности на состояние водных биоресурсов и среды их обитания утверждена приказом Росрыболовства от 6 мая 2020 г. № 238.

В документ требуется внести изменения, посчитали власти. Информация об их разработке размещена на портале проектов нормативно-правовых актов, сообщает корреспондент Fishnews.

Так, за время действия методики упразднили рыбоохранные зоны, вышли и другие изменения законодательства, и их необходимо учесть.

Анализ показал и ряд связанных с нынешней методикой проблем: возможность для двояких толкований ее текста, избыточные затраты для предприятий сельхозсферы, аквакультуры, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, технические ошибки. Разработчики ссылаются и на проблему применения неактуальных данных о состоянии водных биоресурсов и среды их обитания.

Росрыболовство сообщает, что для решения этих проблем подготовило проект приказа о внесении изменений в методику. Сам текст предлагаемого документа пока не размещен.

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