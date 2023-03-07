Участок под мариферму в Приморье купили за 2,2 миллиона

Росрыболовство провело электронный аукцион на право пользования рыбоводным участком в заливе Петра Великого. Лот был продан более чем вдвое дороже стартовой цены.

Напомним, участок ПКЯМ-1228 площадью 100 га расположен в заливе Петра Великого у входа в бухту Нарва (Хасанский район). Акватория предоставляется на 25 лет на условиях обособленного водопользования, сообщает корреспондент Fishnews.

Стартовая цена лота — 965 тыс. рублей. Согласно протоколу торгов, в аукционе принимали участие две компании. Победителем признали ООО «Силорд» из Владивостока, предложившее 2,2 млн рублей.

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