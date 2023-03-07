Рыболовство остается драйвером экономики Заполярья

За последние два года в рыбохозяйственном комплексе Мурманской области создано 850 новых рабочих мест. Отрасль остается одним из ключевых секторов экономики региона и одним из лидеров по уровню заработной платы.

На заседании территориального рыбохозяйственного совета Мурманской области глава региона Андрей Чибис подчеркнул ключевое значение рыбной отрасли для экономики Заполярья. «Рыболовством и переработкой занимаются около 150 организаций, в отрасли работает порядка 7,5 тыс. человек. За 2021 и 2022 годы дополнительно создано 850 рабочих мест. Также важно, что рыбохозяйственный комплекс по размеру зарплат входит в топ-5 высокооплачиваемых отраслей региона», — отметил губернатор.

По его словам, несмотря на санкционное давление и другие ограничения, рыбная отрасль динамично развивается. По результатам прошлого года мурманские рыбаки выловили 576 тыс. тонн водных биоресурсов, произведено порядка 478 тыс. тонн рыбной продукции.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства, в прошлом году региональные власти сфокусировали усилия на создании условий для инвестпроектов и связанной с ними инфраструктуры. Например, для строительства новых терминалов, которые бы позволили увеличить объем перевалки грузов в рыбной отрасли.

«Так, проводились работы по обеспечению электричеством действующих и будущих резидентов ТОР. В терминале «Ударник» начато строительство автоматизированного холодильного комплекса, ведутся проектно-изыскательские работы по строительству терминала. Проводимая работа позволит создать еще дополнительно 567 рабочих мест», — рассказала замглавы региона Ольга Кузнецова.

Участники заседания также обсудили вопросы подготовки кадров для предприятий рыбохозяйственного комплекса, выделения средств для оснащения и ремонта помещений профильных учебных заведений.

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