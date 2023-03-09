Новое соглашение ООН: почему важно защищать Мировой океан

Страны ООН 4 марта достигли соглашения о защите биоразнообразия в международных водах. Исполнительный секретарь Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО Владимир Рябинин объяснил важность этого исторического события.

Свое мнение он представил в интервью, опубликованном в Центре новостей ООН, сообщает корреспондент Fishnews.

По словам Владимира Рябинина, в соглашении речь идет о двух третях Мирового океана, которые ранее не имели каких-либо правил по сохранению водных биоресурсов. «Сейчас происходит второе по своей скорости вымирание видов, — рассказал исполнительный секретарь комиссии ЮНЕСКО. — Первое было 65 млн лет тому назад, когда упал метеорит и динозавры практически сразу вымерли».

Таким образом, задачей нового соглашения стало сохранение жизни в океане. Документ будет работать вместе с соглашениями о климате, такими как Парижское соглашение, и с соглашениями по сохранению биоразнообразия, которое было принято недавно в Монреале. В рамках новой конвенции страны не получают никаких прав, они берут на себя обязательства следовать одним и тем же правилам. Страны не приобретают никаких дополнительных юридических преимуществ, океан остается общим наследием для человечества, подчеркнул эксперт.

Напомним, работа над текстом соглашения продолжалась два десятилетия. Главной причиной такой задержки Владимир Рябинин считает поиск компромиссных решений: «Какие-то вещи были неприемлемы для определенных групп стран — многие страны работали как группы — искали компромисс, более мягкие формулировки».

Однако работа над документом продолжается. Чтобы соглашение вступило в силу, необходимо, чтобы определенное количество стран его ратифицировали, отметил исполнительный секретарь комиссии ЮНЕСКО.

Для мониторинга выполнения положений соглашения планируется создать специальные механизмы реализации, основанные на четырех крупных разделах конвенции. «Первый раздел конвенции говорит о том, что мы будем делать с морскими генетическими ресурсами, второй — как мы будем оценивать воздействие действий в океане на окружающую среду океанскую, третья часть конвенции — как управлять океаном с точки зрения определенных процессов или задач и четвертая часть — развитие потенциала», — рассказал Владимир Рябинин.

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