Пойме Волги помогают справиться с маловодьем

В рамках программы «Оздоровление Волги» в низовьях реки идет работа по сохранению уникальной поймы. Впереди основной этап — строительство комплекса гидротехнических сооружений для наполнения поймы водой независимо от сбросов Волжской ГЭС.

«На сегодняшний день в Волго-Ахтубинской пойме построено уже 49 водопропускных сооружений, а до конца 2024 года будут возведены еще 25. Сеть из 73 водовыпусков и переливной плотины обеспечит максимальный пропуск паводковых вод по всей пойме и предотвратит отток воды после завершения пиковых сбросов через волгоградский гидроузел. Параллельно в Волго-Ахтубинской пойме идет расчистка ериков и озер, в этом году работы ведутся на 29 объектах», — рассказали Fishnews в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Строительство водопропускных сооружений и расчистка ериков — первый этап мероприятий по сохранению Волго-Ахтубинской поймы. Вторым и основным этапом станет строительство комплекса гидротехнических сооружений. Он должен обеспечить реку Ахтубу и пойму водой в необходимом количестве независимо от сбросов через Волжскую ГЭС. Сейчас проектная документация проходит госэкспертизу, отметили в региональной администрации.

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