Оздоровление Волги поможет расти рыбьей «молодежи»

Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала о реализации федерального проекта «Оздоровление Волги». Она отметила: расчищенные рыбоходные каналы обеспечат ежегодную 50% прибавку по молоди на мелиорированных нерестилищах в нижнем течении реки.

Вопросы очистки Волги рассмотрели на совещании президента Владимира Путина с членами правительства, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля. Напомним, что нацпроект «Оздоровление Волги» реализуется с 2018 г.

Как отметила вице-премьер Виктория Абрамченко, главная задача заключается в снижении объема неочищенных стоков. Основными загрязнителями для Волги являются предприятия ЖКХ (более 83%). На втором месте — промышленные предприятия и агропром. «По итогам этого года 35% всех сбрасываемых предприятиями ЖКХ стоков будут проходить необходимую очистку», — пообещала зампред правительства.

Второе направление работ связано с обеспечением устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги. «Нижняя Волга — это регион, который пострадал оттого, что в свое время вводили Волжско-Камский каскад. Соответственно, для того чтобы Нижняя Волга и ее экосистема функционировала, чтобы там был нормальный нерест рыбы, чтобы было в том числе судоходство, нам необходимо заниматься дноуглублением и расчисткой этих каналов: и каналов-рыбоходов, и основных русел водных объектов», — подчеркнула Виктория Абрамченко.

Она обратила внимание: с начала реализации проекта протяженность расчищенных каналов составила «почти половину» — 997 км. «Это позволит обеспечить рост молоди рыбы на мелиорированных нерестилищах Нижней Волги до 50% ежегодно», — отметила вице-премьер.

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