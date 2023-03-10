«Сахалинский лед»: кто создает праздник для рыбаков

В феврале соревнования по любительской рыбалке «Сахалинский лед» прошли уже в 12-й раз, год от года мероприятие становится все более масштабным и зрелищным. Важную роль в этом играют спонсоры и партнеры фестиваля, отмечает одна из его организаторов Любовь Стримжа.

Организаторами состязаний традиционно выступают региональное правительство, министерство по рыболовству и Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области. Отраслевое объединение предоставляет главный приз, в этом году — снегоболотоход. Также АРСО помогает с техникой, оборудованием и другими вещами, подчеркнула Любовь Стримжа.

«Конечно, к этой большой работе подключается целая команда: Сахалинский филиал ВНИРО, территориальное управление Росрыболовства, филиал Главрыбвода, Долинская администрация, Корсаковское дорожно-ремонтное строительное управление, управление МЧС, агентство ГО ЧС и ПБ, концертное агентство «Галерея Звезд», волонтеры Сахалинского государственного университета, полиция, медики...» — перечислила собеседница Fishnews.

Она обратила внимание также на помощь УФСИН, которая отвечает за полевую кухню — готовит кашу и пирожки.

Ежегодно помогает фестивалю и строительная организация АО «Сахалин-Инжиниринг» — и спонсорской поддержкой, и большим количеством корпоративных команд.

«Рыболовный супермаркет «Эмико Фиш» всегда делится интересными нужными подарками для наших участников. Компания МТС организовала бесперебойную мобильную связь на льду, установив дополнительное оборудование на площадке. В этом году присоединиться решили и две не сахалинские компании — Greenworks из Москвы и Higashi из Владивостока, так что к нам прилетели призы и оттуда: аккумуляторный инструмент и рыболовные товары. Восточная горнорудная компания подарила всем завтрак из вкусных блинов, привезла забавных ростовых кукол», — рассказала Любовь Стримжа.

Корсаковский морской торговый порт традиционно помогает особенным командам. «Раньше они готовили подарки для Лиги чемпионов, а в этом году обеспечили дополнительные призы командам из людей с ограниченными возможностями здоровья, занявшим первое и четвертое места», — отметила представитель организаторов.

Присоединяются и компании спортивного направления: X-Fit, клуб «Неваляшка» — они предоставляют сертификаты на посещение спорткомплексов и аренду спортивного инвентаря.

«Конечно, с появлением спонсорской поддержки, с появлением финансов, у нас есть возможность сделать фестиваль еще ярче, еще насыщенней. Например, проводить лотерею по регистрационным номерам участников. Так, одним из призов был телевизор от компании «Горняк-1». Также в этом году мы привезли большую детскую площадку с различными игровыми элементами. Дети были в восторге, родители — тоже, сделали много ярких фото», — привела примеры Любовь Стримжа.

Она напомнила и про помощь, которую оказывает сам фестиваль — в этом году участники передали приютам для животных 100 кг наваги в рамках акции «Варежка добра».

Собеседница Fishnews обратила внимание и на медийных партнеров — телеграм-канал «Рыбаки Сахалина» (он в этом году подарил первым зарегистрировавшимся участникам три наваги ручной работы от местного умельца), другие телеграм-каналы, медиахолдинг «Губернские ведомости», информагентство SakhalinMedia.

«Ну и, конечно, наш любимый медиахолдинг «Фишньюс». Мы благодарим всех за участие и помощь в этом большом деле!» — резюмировала Любовь Стримжа.

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