Новости
Спонсоры предоставляют «Сахалинскому льду» ценные призы для участников

«Сахалинский лед»: кто создает праздник для рыбаков

В феврале соревнования по любительской рыбалке «Сахалинский лед» прошли уже в 12-й раз, год от года мероприятие становится все более масштабным и зрелищным. Важную роль в этом играют спонсоры и партнеры фестиваля, отмечает одна из его организаторов Любовь Стримжа.

Организаторами состязаний традиционно выступают региональное правительство, министерство по рыболовству и Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области. Отраслевое объединение предоставляет главный приз, в этом году — снегоболотоход. Также АРСО помогает с техникой, оборудованием и другими вещами, подчеркнула Любовь Стримжа.

«Конечно, к этой большой работе подключается целая команда: Сахалинский филиал ВНИРО, территориальное управление Росрыболовства, филиал Главрыбвода, Долинская администрация, Корсаковское дорожно-ремонтное строительное управление, управление МЧС, агентство ГО ЧС и ПБ, концертное агентство «Галерея Звезд», волонтеры Сахалинского государственного университета, полиция, медики...» — перечислила собеседница Fishnews.

Она обратила внимание также на помощь УФСИН, которая отвечает за полевую кухню — готовит кашу и пирожки.

Ежегодно помогает фестивалю и строительная организация АО «Сахалин-Инжиниринг» — и спонсорской поддержкой, и большим количеством корпоративных команд.

«Рыболовный супермаркет «Эмико Фиш» всегда делится интересными нужными подарками для наших участников. Компания МТС организовала бесперебойную мобильную связь на льду, установив дополнительное оборудование на площадке. В этом году присоединиться решили и две не сахалинские компании — Greenworks из Москвы и Higashi из Владивостока, так что к нам прилетели призы и оттуда: аккумуляторный инструмент и рыболовные товары. Восточная горнорудная компания подарила всем завтрак из вкусных блинов, привезла забавных ростовых кукол», — рассказала Любовь Стримжа.

Корсаковский морской торговый порт традиционно помогает особенным командам. «Раньше они готовили подарки для Лиги чемпионов, а в этом году обеспечили дополнительные призы командам из людей с ограниченными возможностями здоровья, занявшим первое и четвертое места», — отметила представитель организаторов.

Присоединяются и компании спортивного направления: X-Fit, клуб «Неваляшка» — они предоставляют сертификаты на посещение спорткомплексов и аренду спортивного инвентаря.

«Конечно, с появлением спонсорской поддержки, с появлением финансов, у нас есть возможность сделать фестиваль еще ярче, еще насыщенней. Например, проводить лотерею по регистрационным номерам участников. Так, одним из призов был телевизор от компании «Горняк-1». Также в этом году мы привезли большую детскую площадку с различными игровыми элементами. Дети были в восторге, родители — тоже, сделали много ярких фото», — привела примеры Любовь Стримжа.

Она напомнила и про помощь, которую оказывает сам фестиваль — в этом году участники передали приютам для животных 100 кг наваги в рамках акции «Варежка добра».

Собеседница Fishnews обратила внимание и на медийных партнеров — телеграм-канал «Рыбаки Сахалина» (он в этом году подарил первым зарегистрировавшимся участникам три наваги ручной работы от местного умельца), другие телеграм-каналы, медиахолдинг «Губернские ведомости», информагентство SakhalinMedia.

«Ну и, конечно, наш любимый медиахолдинг «Фишньюс». Мы благодарим всех за участие и помощь в этом большом деле!» — резюмировала Любовь Стримжа.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Спонсоры предоставляют «Сахалинскому льду» ценные призы для участников
  • Некоторые подарки доставляют из других регионов
  • Обилие разнообразных призов — заслуга спонсоров фестиваля
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: владивостокмоскванавагаправительстворосрыболовство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

    Людмила ТАЛАБАЕВА

    Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Наши форум и выставка — для отрасли

    Все материалы

    Интервью

    Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

    Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

    Максим КОЗЛОВ

    У нас уже есть концепция новых объектов под инвестквоты

    Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

    Министр рыбного хозяйства Камчатского края

    Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

    Надеемся, что позитивные прогнозы на путину оправдаются

    Руководитель департамента рыбного хозяйства Магаданской области Андрей ТАБОЛИН

    Руководитель департамента рыбного хозяйства Магаданской области

    Андрей ТАБОЛИН

    «Региональные квоты» поддержало большинство субъектов

    Руководитель Хабаровского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Денис КОЦЮК. Фото Марии Кабушкиной

    Руководитель Хабаровского филиала ВНИРО

    Денис КОЦЮК

    Стараемся предложить промышленности новые объекты для промысла

    Все интервью

    Личное мнение

    Специалист по качеству и безопасности продукции Рыбного союза Ирина ПУЛЬЧЕВА

    Специалист по качеству и безопасности продукции Рыбного союза

    Ирина ПУЛЬЧЕВА

    Мерить надо не глазурь, а чистую массу продукта

    Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

    Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

    Валентин БАЛАШОВ

    В ближайшее десятилетие ничего хорошего отрасль не ждет

    Все материалы

    Крупным планом

    Подчас административный процесс внесения изменений в правила рыболовства не поспевает за реалиями производственной деятельности

    Правила сложной судьбы

    Начальник отдела безопасности и технологии переработки сырья и разработок ТИНРО Юрий КУЗНЕЦОВ

    Наука продолжает раскрывать потенциал иваси

    Тема распределения участков для добычи анадромных видов рыб в нынешнем году стала одной из самых важных

    Большая «лососевая реформа»

    Траулер на Дальнем Востоке

    Решения дальнего действия

    События

    На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

    Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

    На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

    Добытчики краба выполняют стратегические задачи

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.