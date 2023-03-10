АзНИИРХ оценил работу «цифровых помощников»

В Азово-Черноморском филиале ВНИРО рассказали о работе по цифровизации рыбохозяйственных исследований. Как отмечают сами ученые, такие технологии уже стали их неотъемлемым инструментом.

Так, полезным стало формирование баз данных по гидробиологическим исследованиям и рыбохозяйственным съемкам в Черном и Азовском морях, внутренних водоемах, по судовому промыслу. Благодаря этому специалисты могут оперативно оценить запасы и смоделировать популяции водных биоресурсов, дать оценку и прогнозы промыслу, рассказали Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ.

Также в прошлом году подтвердила свою точность система автоматического оперативного прогноза судового лова шпрота в Черном море, разработанная сотрудниками филиала. При сравнении полученных данных с суточными донесениями о ходе промысла, поступающими с рыболовецких судов, точность прогнозов превысила 80%, уточнили в учреждении.

Кроме того, специалисты филиала применяют на практике имитационное моделирование распространения и седиментации взвесей. Оно позволяет оценить загрязнение водной среды при хозяйственной деятельности. Эти данные необходимы для расчета прогнозируемого вреда, который может оказать различная деятельность, например строительство или реконструкция объекта. В 2022 г. такое моделирование применили для 30 проектов.

Цифровые технологии широко применяют и в геоинформатике, обработке пространственных данных. В прошлом году было обработано свыше 250 спутниковых снимков. Результаты анализа использовались для определения изменений площади поверхности водоемов и их температуры. В филиале отметили, что снимки азовских лиманов помогли определить их зарастаемость. Это помогло в исследованиях, направленных на сохранение нерестилищ.

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