Новости
Цифровые технологии помогают в работе ученым. Фото пресс-службы АзНИИРХ

АзНИИРХ оценил работу «цифровых помощников»

В Азово-Черноморском филиале ВНИРО рассказали о работе по цифровизации рыбохозяйственных исследований. Как отмечают сами ученые, такие технологии уже стали их неотъемлемым инструментом.

Так, полезным стало формирование баз данных по гидробиологическим исследованиям и рыбохозяйственным съемкам в Черном и Азовском морях, внутренних водоемах, по судовому промыслу. Благодаря этому специалисты могут оперативно оценить запасы и смоделировать популяции водных биоресурсов, дать оценку и прогнозы промыслу, рассказали Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ.

Также в прошлом году подтвердила свою точность система автоматического оперативного прогноза судового лова шпрота в Черном море, разработанная сотрудниками филиала. При сравнении полученных данных с суточными донесениями о ходе промысла, поступающими с рыболовецких судов, точность прогнозов превысила 80%, уточнили в учреждении.

Кроме того, специалисты филиала применяют на практике имитационное моделирование распространения и седиментации взвесей. Оно позволяет оценить загрязнение водной среды при хозяйственной деятельности. Эти данные необходимы для расчета прогнозируемого вреда, который может оказать различная деятельность, например строительство или реконструкция объекта. В 2022 г. такое моделирование применили для 30 проектов.

Цифровые технологии широко применяют и в геоинформатике, обработке пространственных данных. В прошлом году было обработано свыше 250 спутниковых снимков. Результаты анализа использовались для определения изменений площади поверхности водоемов и их температуры. В филиале отметили, что снимки азовских лиманов помогли определить их зарастаемость. Это помогло в исследованиях, направленных на сохранение нерестилищ.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
Назад
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Наши форум и выставка — для отрасли

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

У нас уже есть концепция новых объектов под инвестквоты

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Надеемся, что позитивные прогнозы на путину оправдаются

Руководитель департамента рыбного хозяйства Магаданской области Андрей ТАБОЛИН

Руководитель департамента рыбного хозяйства Магаданской области

Андрей ТАБОЛИН

«Региональные квоты» поддержало большинство субъектов

Руководитель Хабаровского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Денис КОЦЮК. Фото Марии Кабушкиной

Руководитель Хабаровского филиала ВНИРО

Денис КОЦЮК

Стараемся предложить промышленности новые объекты для промысла

Все интервью

Личное мнение

Специалист по качеству и безопасности продукции Рыбного союза Ирина ПУЛЬЧЕВА

Специалист по качеству и безопасности продукции Рыбного союза

Ирина ПУЛЬЧЕВА

Мерить надо не глазурь, а чистую массу продукта

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

В ближайшее десятилетие ничего хорошего отрасль не ждет

Все материалы

Крупным планом

Подчас административный процесс внесения изменений в правила рыболовства не поспевает за реалиями производственной деятельности

Правила сложной судьбы

Начальник отдела безопасности и технологии переработки сырья и разработок ТИНРО Юрий КУЗНЕЦОВ

Наука продолжает раскрывать потенциал иваси

Тема распределения участков для добычи анадромных видов рыб в нынешнем году стала одной из самых важных

Большая «лососевая реформа»

Траулер на Дальнем Востоке

Решения дальнего действия

События

На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

Добытчики краба выполняют стратегические задачи

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.