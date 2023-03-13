Осетровая рыбалка в Якутии завершится судом

В Республике Саха (Якутия) полицейские направили в суд уголовное дело о незаконной добыче водных биоресурсов. По версии следствия, в августе обвиняемый добыл 27 сибирских осетров и заготовил из них свыше 6 кг икры.

Уроженцу Москвы вменяют преступление, предусмотренное частью 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот «краснокнижных»). Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального МВД, обвиняемый специально прибыл в местность Менкере-3 на территорию Жиганского района для незаконной рыбалки. Отмечено, что злоумышленник знал о запрете на добычу сибирского осетра ленской популяции.

По данным правоохранителей, браконьер использовал моторную лодку «Прогресс-4» и запрещенное орудие лова — сеть с ячеей 70 на 70 мм. Недалеко от стана полицейские нашли пластиковые контейнеры с рыбной продукцией. Мужчина заявил, что хранил заготовленную икру для личного потребления. Причиненный ущерб оценили в сумму свыше 5,6 млн рублей.

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