Таяние полярных льдов продолжает привлекать внимание ученых

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) отмечает: площадь морского льда в Антарктике в феврале достигла исторического минимума — второй год подряд. Такие изменения могут серьезно повлиять на экосистемы и общество, считают специалисты.

Морской лед оказывает большое влияние на глобальные, региональные и местные погодные условия. Он является ключевым климатическим показателем в докладах ВМО о состоянии глобального климата.

Как сообщили Fishnews в Центре новостей ООН, в этом году ученые отметили один из пяти самых теплых февралей с большим количеством экстремальных температур и осадков и вторую самую теплую зиму в Европе — за всю историю наблюдений.

По мнению специалистов, потепление Арктики происходит более чем в два раза быстрее, чем среднее глобальное потепление. В результате арктический морской лед резко сократился за 45 лет спутниковых наблюдений. В конце зимнего морозного периода в феврале площадь льда была второй самой малой за все время исследований.

А площадь антарктического морского льда в январе и феврале вновь достигла рекордно низкого уровня — к концу февраля она составляла 1,83 миллиона кв. км. Это на 93 тыс. кв. км ниже рекордного минимума, зафиксированного в феврале 2022 г.

Отмечено, что в течение всего прошлого года площадь морского льда в Антарктиде была в целом низкой, а новый лед — более тонким и хрупким, чем обычно. Также ученые обращают внимание: Антарктический полуостров (северо-западная оконечность вблизи Южной Америки) является одним из самых быстро нагревающихся регионов планеты. Он потеплел почти на 3°C за последние 50 лет.

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