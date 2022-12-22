Метеорологи обеспокоены изменением климата Арктики

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) опубликовала новые данные о состоянии Арктики. Отмечено, что среднегодовая температура в макрорегионе быстро повышается, это приводит к росту судоходства и деградации экосистем.

Сведения получены из доклада о состоянии Арктики за 2022 г., который подготовили 147 экспертов из 11 стран, сообщили Fishnews в Центре новостей ООН. Авторы доклада считают, что основные проблемы макрорегиона связаны с изменением климата, вызванным в основном ростом объемов парниковых газов.

Согласно выводам специалистов, среднегодовая температура приземного воздуха в Арктике в период с октября 2021 г. по сентябрь 2022 г. стала шестым результатом среди самых высоких показателей за всю историю наблюдений. Это ведет к уменьшению толщины и площади ледового покрытия.

Отмечено, что в нынешнем году протяженность покрытия арктического морского льда была больше, чем во многие последние годы, однако она все еще значительно уступает среднему многолетнему показателю.

Проанализировав данные со спутника, ученые обнаружили рост судоходства в акваториях всех прибрежных стран Арктики. Наиболее значительный рост трафика приходится на флот, следующий из Тихого океана через Берингов пролив и море Бофорта. С одной стороны, это открывает экономические возможности благодаря новым торговым путям, с другой — создает антропогенную нагрузку на людей и арктические экосистемы, подчеркивают эксперты.

Кроме того, наука указывает на проблемы, возникшие у местного населения, которое вынуждено приспосабливаться к изменениям окружающей среды. Впервые за 17-летнюю историю отчетности в докладе содержится целая глава о том, как коренные жители Арктики ощущают эти резкие изменения и как их сообщества реагируют на них.

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