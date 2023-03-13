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Иваси сопроводили специальной наклейкой — «Свежий вылов»

«Антей» продолжает рассказывать россиянам о пользе иваси

Российские добытчики реализуют программы по популяризации рыбной продукции на внутреннем рынке. Торговая сеть «ВкусВилл» совместно с компанией «Антей» организовали фестиваль сардины-иваси.

С возрождением специализированного промысла сардины-иваси российские добытчики стараются рассказать отечественному потребителю о пользе и вкусовых достоинствах этой рыбы. Группа компаний «Антей», которая одной из первых начала работать на ивасевых путинах, с 2018 г. активно представляла продукцию из сардины на отраслевых выставках и городских праздниках.

Теперь холдинг обратился к формату фестиваля в сети магазинов «ВкусВилл». При этом руководитель отдела продаж ООО «Антей» Дмитрий Кокорев на сайте ритейлера привел интересные факты о «неверной рыбе»: как ловят иваси, какие витамины и микроэлементы в ней содержатся, чем современный продукт отличается от советского. Также холдинг решил по этапам рассказать потребителю, как изготавливается продукция из сардины.

«При разработке этой сардины мы старались выпустить продукт, который не просто напоминал бы по вкусу ту самую иваси из СССР, а превосходил ее по качеству: меньше соли, короткий срок хранения без консервантов и готовность к употреблению. Нашу сельдь иваси не нужно чистить — можно сразу класть на ржаной хлеб или подавать к отварному картофелю», — такими любопытными деталями специалисты привлекают внимание к продукту.

Иваси в свое время считалась чем-то вроде национального достояния. Тем, кто пробовал эту рыбу еще в советские годы, интересно представить продукт в новом исполнении, а тем, кто еще не знаком со вкусом дальневосточной сардины, показать, насколько это вкусная рыба, отметили в холдинге.

Напомним, что в прошлом году российские рыбаки добыли более 270 тыс. тонн сардины-иваси, превысив результат 2021 г.

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