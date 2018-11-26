26 ноября 2018 года

Иваси и живой гребешок: «Антей» принял участие в рыбном фестивале

Группа компаний «Антей» продолжает знакомить российских потребителей с продукцией из сардины-иваси. На этот раз холдинг принял участие в фестивале «Дальневосточная рыба», проходившем во Владивостоке.

Популярностью у жителей и гостей Владивостока пользовался весь набор продукции, с которым группа компаний «Антей» участвовала в празднике «Дальневосточная рыба». Нерка, кета, скумбрия, сардина-иваси не задерживались на прилавке. Немалый интерес вызвал и деликатесный обитатель моря – гребешок: на фестивале его предлагали покупателям в живом виде.

В торговом павильоне «Антея» можно было не только купить рыбу и морепродукты от производителя, но и узнать, как их лучше всего приготовить.

Холдинг традиционно принимает участие в выставках и рыбных фестивалях. Такие площадки дают возможность напрямую пообщаться с потребителями, получить отзывы о продукции, отметили в группе компаний. Сейчас «Антей» продвигает на внутреннем рынке сардину-иваси.

Для работы на промысле этого перспективного объекта введено три судна. Добыча осуществляется не только в российских водах – в рамках международных договоренностей рыбаки также осваивают квоту в исключительной экономической зоне Японии. Продукция выпускается в центральной части России, на заводе одного из подразделений холдинга – «Русской рыбной фактории».

На фестивале в столице Приморья «Антей» предложил покупателям иваси холодного копчения, филе иваси в масле и пресервы с масляной заливкой. В холдинге рассчитывают, что продукция из дальневосточной сардины придется по вкусу россиянам.

«Это новое направление, и мы очень надеемся, что потребитель действительно оценит этот продукт», - заявил Fishnews вице-президент ГК «Антей» Игорь Михнов. Он отметил, что сейчас холдинг изучает возможности рынка, и не исключил, что в дальнейшем может быть запущено производство продукции из иваси уже на Дальнем Востоке.

Fishnews