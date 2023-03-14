Правительство упростило переработку требований для бизнеса

Правительство разрешило пересматривать обязательные требования, не попавшие в «регуляторную гильотину». Изменения будут допустимы, если они улучшают положение бизнеса.

Правительство сняло запрет на изменение обязательных требований, не попавших в «регуляторную гильотину». Теперь бизнес может инициировать упрощение обязательных требований, которые ранее нельзя было корректировать без полного переиздания нормативного акта. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

Теперь скорректировать обязательные требования возможно после оценки регулирующего воздействия, проведенной Минэкономразвития. Изменение допустимо, если оно не устанавливает новые запреты и ограничения, улучшает положение бизнеса и снижает его затраты, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

«Правительство продолжает снижать административную нагрузку на бизнес. Мы не просто сокращаем количество обязательных требований, но и совместно с предпринимательским сообществом постоянно поддерживаем их в актуальном состоянии. Это особенно важно в текущей экономической ситуации», — отметил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

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