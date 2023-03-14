На Богучанском водохранилище откроется рыбный промысел

В Иркутской области впервые заключены договоры на пользование водными биоресурсами Богучанского водохранилища. В этом году их будут осваивать шесть предприятий.

На 2023 г. Росрыболовство выделило на Богучанском водохранилище для промышленного освоения 199,6 тонны плотвы, 119,6 тонны окуня, 9,65 тонны ельца и 14,38 тонны щуки, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства.

Напомним, что промысел на этом водоеме стал возможен после внесения изменений в правила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна в прошлом году.

Министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков отметил, что открытие лова на Богучанском водохранилище позволит увеличить объемы добытой рыбы и организовать новые рабочие места в отрасли.

По прогнозам специалистов, суммарный вылов должен составить не менее 60% от рекомендованного объема.

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