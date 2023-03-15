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Директор «Фишеринг Сервис» Андрей ФЁДОРОВ. Фото предоставлено пресс-службой компании

Андрей Фёдоров: Мы делаем, что должно

Передовой российский производитель промыслового вооружения — компания «Фишеринг Сервис» — в этом году отмечает свое 30-летие. А заодно подводит итоги первого года, проведенного в новой экономической реальности.

Основа устойчивости компании заключается в профессионализме сотрудников, рассказал Fishnews директор «Фишеринг Сервис» Андрей Фёдоров. «У нас крепкая команда. Все — профессионалы с опытом работы на различных должностях на крупных рыбопромысловых предприятиях. У меня, к примеру, была группа в 42 траулера, которая вела промысел в четырех районах Мирового океана. Это 21 ТСМ проекта «Атлантик-333» и 21 СТМ типа «Альпинист» проекта 503», — отметил он.

В технологической службе «Фишеринг Сервис» работают три флагманских специалиста Калининградского тралового флота и Пионерской базы «Океанрыбфлот». Все они имеют огромный промысловый опыт. В кадровом составе компании— 17 специалистов с высшим рыбопромышленным образованием и 14 человек, окончивших средние мореходные училища. Так что костяк компании работает по своей основной специальности, подчеркнул Андрей Фёдоров.

В последний год вследствие санкционных изменений рынка «Фишеринг Сервис» был вынужден осваивать непривычную для себя область — ремонт тралов иностранного производства, которые рыбаки не могут отправить на починку к изготовителю. «Технологии, которыми обладает наша компания, позволяют успешно конкурировать с самыми именитыми и «раскрученными» иностранными производителями. Для нас починка и изготовление орудий лова этих брендов никакого труда не составляют. Они по уровню конструкторской мысли и технологиям изготовления значительно отстают от наших. Тем более что качество выпускаемых нашим предприятием материалов значительно превосходит все имеющиеся в настоящий момент зарубежные аналоги», — обратил внимание собеседник Fishnews.

Сейчас «Фишеринг Сервис» ставит своей задачей наладить выпуск траловых досок собственного производства. «У нас есть рабочая модель досок — «Клипер». Мы показывали ее на выставке в Дании в 2021 году. Эту модель даже попытался частично скопировать исландский производитель. Как я уже говорил, в моделировании устройства мы начали использовать искусственный интеллект. В результате у нашей доски площадью 10 квадратных метров распорная сила достигает 4 тонн. Из того, что в настоящее время предлагается на рынке, для аналогичной распорной силы придется использовать доски площадью около 15 квадратных метров», — отметил Андрей Фёдоров.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

ООО «Фишеринг Сервис»
236039, г. Калининград, ул. Багратиона, 119-1
Тел.: + 7 (4012) 63-10-40
E-mail: office@fishering.com

https://fishering.com/

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Директор «Фишеринг Сервис» Андрей ФЁДОРОВ. Фото предоставлено пресс-службой компании

Директор компании «Фишеринг Сервис»

Андрей ФЁДОРОВ

Мы делаем, что должно

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