Передовой российский производитель промыслового вооружения — компания «Фишеринг Сервис» — в этом году отмечает свое 30-летие. А заодно подводит итоги первого года, проведенного в новой экономической реальности.

Оказывается, в условиях санкций компании ведут себя по-разному. Кто-то отказался от приобретения продукции давних российских партнеров, но многие продолжают работать орудиями лова из России. Параллельно за «подсанкционный год» подросли продажи на внутреннем российском рынке. И все острее ощущается потребность в производстве траловых досок собственной разработки с использованием искусственного интеллекта. Обо всем этом в интервью Fishnews рассказал директор «Фишеринг Сервис» Андрей Фёдоров.

— Андрей Николаевич, тридцать лет для российской компании — это очень большой срок. В чем основа устойчивости вашего предприятия?

— Основа устойчивости — профессионализм сотрудников компании. У нас крепкая команда. Все — профессионалы с опытом работы на различных должностях на крупных рыбопромысловых предприятиях. У меня, к примеру, была группа в 42 траулера, которая вела промысел в четырех районах Мирового океана. Это 21 ТСМ проекта «Атлантик-333» и 21 СТМтипа«Альпинист» проекта 503.

В нашей технологической службе работают три флагманских специалиста Калининградского тралового флота и Пионерской базы «Океанрыбфлот». Все они имеют огромный промысловый опыт. В кадровом составе «Фишеринг Сервис» — 17 специалистов с высшим рыбопромышленным образованием и 14 человек, окончивших средние мореходные училища. Так что костяк компании работает по своей основной специальности.

МЫ АДАПТИРОВАЛИСЬ

— Вы приспособились к антироссийским санкциям?

— В целом — да. В настоящий момент санкции стали распространенной хозяйственной практикой во всем мире. Свободна от них, наверное, только Антарктида.

Америка и Евросоюз под российскими санкциями — мы под иностранными.

Так что я отношусь к этому процессу как к переменчивой погоде.

— Сумели ли вы выстроить логистику по закупке материалов?

— Она у нас и ранее была выстроена. По сути, мы готовились к санкциям с 2014 года. Я был уверен, что усиление ограничений начнется раньше. Так что произошедшее за последний год для нашей компании не стало неожиданностью. Материалы к нам идут, как и раньше.

— Правда ли, что вследствие санкционных изменений рынка «Фишеринг Сервис» был вынужден осваивать непривычную для себя область — ремонт тралов иностранного производства, которые рыбаки не могут отправить на починку к изготовителю?

— Да. Технологии, которыми обладает наша компания, позволяют успешно конкурировать с самыми именитыми и «раскрученными» иностранными производителями. Для нас починка и изготовление орудий лова этих брендов никакого труда не составляют. Они по уровню конструкторской мысли и технологиям изготовления значительно отстают от наших. Тем более что качество выпускаемых нашим предприятием материалов значительно превосходит все имеющиеся в настоящий момент зарубежные аналоги.

— Изменилось ли за последний год соотношение продаж тралов в России и за рубежом?

— У нас практически обвалился исландский рынок: ну не хочет сейчас эта страна покупать что-либо у Российской Федерации. Но стало больше заказов из Намибии, ЮАР.

Сейчас на экспорт в нашей компании приходится около 20% от общего объема.

В России же уровень продаж за год поднялся процентов на пять-шесть.

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

— Как тралы продаются на Дальнем Востоке?

— Весьма неплохо. В последнее время, похоже, там меняется гидрология. В частности, стало больше «муры», т.е. разреженных скоплений (так они выглядят на эхолоте). А наши орудия лова — максимально эффективны среди прочих при работе в таких условиях. Так, тралы «Атлантика» — единственная надежда рыбаков: они приносят уловы, позволяющие предприятиям обеспечивать свою промысловую устойчивость, то есть полную загрузку цехов сырцом.

Правда, появилась тенденция: корейцы стали активнее копировать наши тралы. Но в Корее нет материалов должного качества, поэтому такие тралы, как правило, ловят в полтора-два раза хуже и имеют меньший ресурс. Это достаточно обыденная для нас история: «Атлантику» копируют в России, Испании, Чили, Перу, Исландии. Но при бездумном копировании не выдерживают технологических норм и портят годами отработанную конструкцию. Так что к этому мы относимся спокойно.

— Как работает сейчас дальневосточный филиал компании ?

— В штатном режиме осуществляет ремонт орудий лова, а также пошив траловых мешков. Остальную работу мы ведем только на фабрике в Калининграде, чтобы избежать ошибок — у нас очень высоки стандарты качества и уровень технологий.

ЭКСПОРТ

— Каковы результаты участия компании в февральской выставке Salon Halieutis в Марокко ?

— Марокко для нас достаточно серьезный рынок, поскольку там нашими орудиями лова ведут промысел 12 траулеров-«наливников». И мы не намерены сдавать позиции конкурентам. На марокканском рынке к нам относятся доброжелательно. Капитаны ценят качество и эффективность нашей продукции, они знают нас, многие бывали в Калининграде.

Благодаря регулярному участию в этой выставке решаем множество технических вопросов по совершенствованию своих орудий промысла, по их адаптации к марокканской специфике.

Да и вообще в этот раз мы были единственными, кроме нас, на таком крупном мероприятии свой собственный стенд никто из российских компаний не представил.

А так россияне, конечно, там присутствовали. Наш стенд посетил посол России в Марокко Владимир Байбаков. Были представители различных российских компаний, в том числе рыбодобывающих. В частности, компании «Вестрыбфлот». Очень приятно было видеть калининградцев. Для того, кто находится за границей, встреча с соотечественниками на такой выставке имеет особое значение: она как точка опоры для всех нас.

— Хочу уточнить, упомянутые вами 12 траулеров — суда под флагом Марокко?

— Да, это именно марокканские суда. Они выпускают особую халяльную продукцию.

— Как вы планируете дальше развивать ваше экспортное направление?

— Сейчас у нас достаточно серьезные позиции в Аргентине, Чили, Перу, ряде африканских стран, в том числе ЮАР и Намибии. Мы стремимся наращивать там свое присутствие.

НАУКА

— Удалось ли реализовать планы «Фишеринг Сервис» по образовательным программам на базе калининградского гидролотка ?

— Да, этот процесс идет постоянно и в целом хорошо. Для нас кадры решают все. Особенно на рыбопромысловом флоте. Цена ошибки специалиста в таком вопросе, как настройка трала и особенно траловых досок, может быть очень высока — потеря до 50% вылова. Представляете, насколько от грамотности действий этого человека зависит экономическая эффективность работы судна?

Анализируя программы подготовки студентов, мы давно видимсерьезную проблему в том, что нет образовательного курса, включавшего в себя хотя бы базовые основы гидродинамики. Без этого осознанно настраивать доску у них не получается.

— Ваш сверхбольшой трал для одиночного траления «Атлантика-2600» имеет, соответственно, периметр устья в 2600 метров. Планируете ли продолжать наращивать размеры?

— В ближайшее время — нет, не видим такой необходимости. Дело в том, что размер трала коррелирует с мощностью главного двигателя судна. Пока нет траулеров, которые смогли бы буксировать трал еще большего размера. Насколько я могу судить, сейчас траловый флот развивается в первую очередь в направлении совершенствования судовых перерабатывающих цехов: повышают их мощность по количеству выпускаемой продукции и глубине переработки. Однако первоочередная задача траулера — это буксировка трала, этим он отличается от других судов. Хотя живые деньги приносит, конечно, перерабатывающая фабрика.

СОБСТВЕННЫЕ ДОСКИ

— Какое направление научных разработок вы для себя видите перспективным?

— Мы непрерывно ведем поиск в разных аспектах. На сегодня наиболее интересным для нас является продолжение работы над траловыми досками нашей собственной конструкции.

— Я помню, что еще в 2019 году вы достаточно далеко в этом направлении продвинулись …

— Да, но последующие события нас немного притормозили, пришлось это временно отложить. Сейчас возвращаемся к своим наработкам. В настоящее время на кафедре промышленного рыболовства в Калининградском техническом университете сложилась высокопрофессиональная команда научных сотрудников. Эта группа в своей работе активно использует искусственный интеллект, а наша компания с ними взаимодействует.

В частности, эта технология была использована и в разработке собственных траловых досок. Такой подход позволяет математически просчитывать и, главное, предсказывать поведение траловых досок различной конфигурации, изготовленных из того или иного материала, при их движении по определенной траектории в водной среде с заданными параметрами. Это не просто типовые расчеты гидродинамики досок в статике. Не секрет уже, что наши траловые доски работают и на очень больших углах атаки.

— А на какой стадии находятся ваши разработки?

— У нас есть рабочая модель досок — «Клипер». Мы показывали ее на выставке в Дании в 2021 году. Эту модель даже попытался частично скопировать исландский производитель. Как я уже говорил, в моделировании устройства мы начали использовать искусственный интеллект. В результате у нашей доски площадью 10 квадратных метров распорная сила достигает 4 тонн. Из того, что в настоящее время предлагается на рынке, для аналогичной распорной силы придется использовать доски площадью около 15 квадратных метров.

Так что лично для нас становится все более очевидной общая деградация рынка этих устройств. Десять лет назад актуальные в то время траловые доски площадью 10 квадратных метров могли обеспечить раскрытие трала «Атлантика-1920» на 200 метров по горизонту. Сейчас же компании предлагают своим клиентам 14-метровые доски, которые дают раскрытие до 170 метров.

При этом производители, стремясь увеличить этот показатель, делают больше площадь траловых досок. Но как сохранить на прежнем уровне вес (порядка 5 тонн)? Снизив толщину листа. В результате траловая доска становится менее прочной, снижается надежность. Вот из этого тупика мы и постараемся вывести ситуацию с траловыми досками.

ООО «Фишеринг Сервис»

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Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Март 2023 г.

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