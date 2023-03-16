Рыбаки получили консультацию по налоговым изменениям

Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре организовала обсуждение изменений законодательства, касающихся сбора за пользование водными биоресурсами, с участием рыбаков, представителей налоговой службы и профильных ведомств.

На площадке комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре 15 марта состоялось обсуждение принятых в конце прошлого года изменений в Налоговом кодексе по сбору за пользование водными биоресурсами. На вопросы отраслевых объединений и рыбопромышленных предприятий о применении новых норм на практике ответили специалисты Федеральной налоговой службы, Минсельхоза и Росрыболовства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, рыбаков в первую очередь интересовали различные аспекты получения налогового вычета для плательщиков сбора. Представители Ассоциации добытчиков минтая, Преображенской базы тралового флота, «Доброфлота», Южно-Курильского рыбокомбината спрашивали о коэффициентах для расчета объема сырца, израсходованного при производстве рыбной продукции, о размере разового платежа по сбору при выдаче разрешения на промысел, о порядке оформления вычета для прилова, о процедуре подтверждения ведения прибрежного рыболовства. Часть вопросов касалась заполнения документов, обосновывающих право на вычет.

Гендиректор компании «ЯМСы» Михаил Галахин выступил с инициативой включить в перечень продукции, производство которой дает право на налоговый вычет, пелагические виды рыб, такие как скумбрия, сардина-иваси, ставрида. Однако Росрыболовство усомнилось в целесообразности дальнейшего расширения этого списка.

По словам начальника управления экономики и инвестиций Андрея Михалевича, ведомство не видит потенциала для кратного роста вследствие налогового стимулирования у большинства видов рыбной продукции, в том числе у консервной группы, тогда как филе белой рыбы и фарш сурими востребованы как на мировом рынке, так и внутри страны. Поэтому федеральное агентство поддерживает присутствие в правительственном перечне только минтая, трески, сельди и тихоокеанских лососей. «Других видов мы пока предлагать не будем», — предупредил представитель Росрыболовства.

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) поддержала другое предложение ярусоловов — предоставить право на вычет судам, построенным под инвестквоты. Аналогичной точки зрения АСРФ придерживается и по вычету за переработку, если и завод, и добывающая компания входят в одну группу лиц. Зато, по мнению ассоциации, льготы не заслуживают градо- и поселкообразующие предприятия, если они относятся к крупному бизнесу.

На отсутствие льгот по сбору для любительского рыболовства обратил внимание руководитель департамента рыбного хозяйства Магаданской области Андрей Таболин. Региональные власти опасаются, что резкий подъем ставок сбора может привести к существенному повышению стоимости путевок на вылов тихоокеанских лососей.

Подводя итоги встречи, председатель комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре Герман Зверев отметил, что в протоколе заседания будет отражено обсуждение всех вопросов по правоприменению новых положений Налогового кодекса. Но для формирования позиции комиссии по вопросам, связанным с необходимостью изменения закона, потребуется провести отдельное заседание с участием региональных объединений, предупредил он коллег.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews