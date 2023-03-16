Новости
Предприятия ждут решения по видам продукции для применения вычета

Рыбаки получили консультацию по налоговым изменениям

Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре организовала обсуждение изменений законодательства, касающихся сбора за пользование водными биоресурсами, с участием рыбаков, представителей налоговой службы и профильных ведомств.

На площадке комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре 15 марта состоялось обсуждение принятых в конце прошлого года изменений в Налоговом кодексе по сбору за пользование водными биоресурсами. На вопросы отраслевых объединений и рыбопромышленных предприятий о применении новых норм на практике ответили специалисты Федеральной налоговой службы, Минсельхоза и Росрыболовства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, рыбаков в первую очередь интересовали различные аспекты получения налогового вычета для плательщиков сбора. Представители Ассоциации добытчиков минтая, Преображенской базы тралового флота, «Доброфлота», Южно-Курильского рыбокомбината спрашивали о коэффициентах для расчета объема сырца, израсходованного при производстве рыбной продукции, о размере разового платежа по сбору при выдаче разрешения на промысел, о порядке оформления вычета для прилова, о процедуре подтверждения ведения прибрежного рыболовства. Часть вопросов касалась заполнения документов, обосновывающих право на вычет.

Гендиректор компании «ЯМСы» Михаил Галахин выступил с инициативой включить в перечень продукции, производство которой дает право на налоговый вычет, пелагические виды рыб, такие как скумбрия, сардина-иваси, ставрида. Однако Росрыболовство усомнилось в целесообразности дальнейшего расширения этого списка.

По словам начальника управления экономики и инвестиций Андрея Михалевича, ведомство не видит потенциала для кратного роста вследствие налогового стимулирования у большинства видов рыбной продукции, в том числе у консервной группы, тогда как филе белой рыбы и фарш сурими востребованы как на мировом рынке, так и внутри страны. Поэтому федеральное агентство поддерживает присутствие в правительственном перечне только минтая, трески, сельди и тихоокеанских лососей. «Других видов мы пока предлагать не будем», — предупредил представитель Росрыболовства.

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) поддержала другое предложение ярусоловов — предоставить право на вычет судам, построенным под инвестквоты. Аналогичной точки зрения АСРФ придерживается и по вычету за переработку, если и завод, и добывающая компания входят в одну группу лиц. Зато, по мнению ассоциации, льготы не заслуживают градо- и поселкообразующие предприятия, если они относятся к крупному бизнесу.

На отсутствие льгот по сбору для любительского рыболовства обратил внимание руководитель департамента рыбного хозяйства Магаданской области Андрей Таболин. Региональные власти опасаются, что резкий подъем ставок сбора может привести к существенному повышению стоимости путевок на вылов тихоокеанских лососей.

Подводя итоги встречи, председатель комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре Герман Зверев отметил, что в протоколе заседания будет отражено обсуждение всех вопросов по правоприменению новых положений Налогового кодекса. Но для формирования позиции комиссии по вопросам, связанным с необходимостью изменения закона, потребуется провести отдельное заседание с участием региональных объединений, предупредил он коллег.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: РСППаквакультурамагаданская областьросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Наши форум и выставка — для отрасли

Все материалы

Интервью

Директор «Фишеринг Сервис» Андрей ФЁДОРОВ. Фото предоставлено пресс-службой компании

Директор компании «Фишеринг Сервис»

Андрей ФЁДОРОВ

Мы делаем, что должно

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

У нас уже есть концепция новых объектов под инвестквоты

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Надеемся, что позитивные прогнозы на путину оправдаются

Руководитель департамента рыбного хозяйства Магаданской области Андрей ТАБОЛИН

Руководитель департамента рыбного хозяйства Магаданской области

Андрей ТАБОЛИН

«Региональные квоты» поддержало большинство субъектов

Все интервью

Личное мнение

Специалист по качеству и безопасности продукции Рыбного союза Ирина ПУЛЬЧЕВА

Специалист по качеству и безопасности продукции Рыбного союза

Ирина ПУЛЬЧЕВА

Мерить надо не глазурь, а чистую массу продукта

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

В ближайшее десятилетие ничего хорошего отрасль не ждет

Все материалы

Крупным планом

Подчас административный процесс внесения изменений в правила рыболовства не поспевает за реалиями производственной деятельности

Правила сложной судьбы

Начальник отдела безопасности и технологии переработки сырья и разработок ТИНРО Юрий КУЗНЕЦОВ

Наука продолжает раскрывать потенциал иваси

Тема распределения участков для добычи анадромных видов рыб в нынешнем году стала одной из самых важных

Большая «лососевая реформа»

Траулер на Дальнем Востоке

Решения дальнего действия

События

На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

Добытчики краба выполняют стратегические задачи

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.