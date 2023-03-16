ФСБ обновила порядок для работы в зоне действия погранрежима
Федеральная служба безопасности выпустила новый порядок выдачи разрешений на работу в местах действия пограничного режима. Свежим приказом также нужно руководствоваться при получении пропуска в погранзону.
Как сообщает корреспондент Fishnews, приказ ФСБ от 28 февраля 2023 г. № 102 определяет:
— порядок выдачи индивидуальных и коллективных пропусков для въезда, прохода лиц и транспортных средств в пограничную зону,
— разрешений на хозяйственную, промысловую и другую деятельность, проведение мероприятий, содержание и выпас скота в пограничной зоне,
— на промысловую, исследовательскую, изыскательскую и иную деятельность в российской части вод пограничных рек, озер и других водных объектов, в пределах которых установлен пограничный режим.
Новый документ должен прийти на смену административному регламенту, который ФСБ утвердила в марте 2021 г.
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