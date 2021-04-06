ФСБ выпустила новый регламент по работе в пограничной зоне

Федеральная служба безопасности утвердила новый административный регламент, описывающий получение пропуска в погранзону, разрешений на осуществление деятельности в ней, а также работу в российской части пограничных рек, озер, где действует погранрежим.

Новый административный регламент утвержден приказом ФСБ от 3 марта 2021 г. № 89. Документ вступит в силу через 90 дней после официального опубликования – с 5 июля, сообщает корреспондент Fishnews.

При этом административный регламент, который ранее действовал в этой сфере, действовать перестанет. Напомним, что он утвержден приказом ФСБ от 7 августа 2017 г. № 455.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews