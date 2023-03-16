Россельхознадзор не пускают на рыбозаводы Киргизии

Киргизские производители рыбной продукции отказываются от инспектирования своих заводов Россельхознадзором. По мнению ведомства, это подтверждает обоснованность озвученных ранее претензий и указывает на возможность поставок санкционной рыбы под видом товаров республики.

Россельхознадзор на протяжении двух лет неоднократно выявлял превышения предельно допустимых уровней содержания запрещенных и вредных веществ в рыбной продукции, поступающей в РФ из Киргизии, отметили в ведомстве. Отмечено: в ходе физического досмотра обнаруживалась рыба с признаками, нехарактерными для заявленного вида, что вызывало подозрения в ее киргизском происхождении.

«В связи с имеющимися сомнениями в возможности киргизских предприятий осуществлять производство рыбопродукции из лососевых и осетровых видов рыб Россельхознадзором в период с 13 по 17 марта была инициирована инспекция киргизских заводов», — сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

Однако еще до начала инспекции компетентное в области ветеринарии ведомство Киргизии проинформировало об отказе от участия в проверке четырех компаний, заявили в Россельхознадзоре. Когда инспекторы приехали в Киргизию, им сообщили об отказе еще двух предприятий.

«Отказ от участия в инспекции подтверждает обоснованность претензий Россельхознадзора и возможность поставок продукции из третьих стран под видом киргизской.

Все это свидетельствует о формальном подходе ветеринарной службы Киргизии к включению своих предприятий в реестр поставщиков стран ЕАЭС и проведению государственного контроля за осуществляемыми ими отправками продукции в Россию», — подчеркнули в ветеринарном ведомстве.

По его словам, в ходе инспекции Россельхознадзор намерен получить исчерпывающую информацию, необходимую для оценки возникших опасений.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews