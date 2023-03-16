Совет Федерации поддержал СТЗ для Курил

Сенаторы одобрили федеральный закон по вопросам применения процедуры свободной таможенной зоны. К налоговым льготам для бизнеса на Курильских островах предполагается добавить таможенные послабления.

Совет Федерации одобрил закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и о проведении на территории Калининградской области эксперимента по созданию условий для упорядоченной электронной торговли товарами».

Напомним, что поправки, внесенные в парламент правительством, предусматривают в том числе создание особых условий для хозяйствования на Курилах. Как сообщает корреспондент Fishnews, на территории Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского городских округов Сахалинской области и примыкающие к их территории внутренние морские воды и территориальное море РФ распространяется режим особой экономической зоны. В ОЭЗ предусмотрено применение свободной таможенной зоны (СТЗ).

В 2022 г. для новых проектов на Курилах предусмотрели налоговые льготы.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews