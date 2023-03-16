На Каспии растет вылов кильки

За первые два месяца 2023 г. российские килечные уловы в Каспийском море составили 13,9 тыс. тонн, превысив уровни прошлых лет. Ученые отмечают, что рост показателей связан с увеличением запасов обыкновенной кильки и изменением способа ее добычи.

Каспийская килька всегда была одним из традиционных продуктов в Астраханской области. Однако в начале 2000-х годов из-за экологических изменений популяции анчоусовидной и большеглазой килек резко сократились, а запасы кильки обыкновенной выросли, рассказали Fishnews в пресс-службе Волжско-Каспийского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

За последние три года промысел этих рыб изменился. На смену лова рыбонасосами на электросвет, ориентированного преимущественно на анчоусовидную кильку, пришла добыча разноглубинными тралами: обыкновенная килька слабо реагирует на световые раздражители.

Как уточнили в филиале, в 2019 г. впервые организованный судовой промысел разноглубинными тралами в западной части Среднего Каспия показал свою эффективность. В 2020 г. было освоено 13 тыс. тонн, в 2021 г. — 30 тыс. тонн, а в 2022 г. — более 32 тыс. тонн. Около 99% уловов составила обыкновенная килька.

Январь и февраль нынешнего года тоже отличились высокими показателями. Совокупный двухмесячный улов превысил результаты за аналогичный период 2020-2022 гг. в 1,2-4,8 раза, отметили в КаспНИРХ. Промысел продолжается.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews