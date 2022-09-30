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Вопросы организации путины обсудили на специальном совещании. Фото пресс-службы Росрыболовства

Промыслу кильки нужны условия в море и на берегу

По данным науки, запасы килек на Каспии позволяют нарастить объемы вылова. Но для развития промысла потребуется увеличить количество флота, освоить новые способы лова и районы добычи, а также решить вопросы с прибрежной инфраструктурой.

В преддверии осенне-зимнего сезона промысла кильки в Каспийском море вопросы организации путины обсуждались на совещании с участием руководства Росрыболовства, правительства республики Дагестан, представителей погрануправления, транспортной прокуратуры, науки и рыбопромышленников. Часть проблем, с которыми сталкиваются рыбаки, связана с работой единственного морского порта в регионе — в Махачкале. Порт может принимать ограниченное количество судов, на его территории нет доков для ремонта, не налажена бункеровка, а расценки на перевалку в пять раз превышают аналогичные услуги в других регионах.

Кроме того, у рыбодобывающих компаний есть вопросы к контролю со стороны пограничников. «Мы сейчас вносим изменения в правила рыболовства, но, к сожалению, они вступят в силу только с 1 марта, а промысел надо осуществлять сейчас», — отметил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, в новой редакции правил рыболовства будет установлен размер официального прилова, а также появится возможность вести промысел кильки круглый год.

Данные рыбохозяйственной науки свидетельствуют о стабильных промысловых запасах всех видов килек — обыкновенной, анчоусовидной и большеглазой — в Каспийском море с трендом на увеличение. По информации Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), рекомендованный вылов килек в 2023 г. сохранится на текущем уровне — более 106 тыс. тонн.

После возобновления три года назад тралового промысла кильки в осенне-зимний период наблюдается связь между количеством судов и ростом вылова. По данным на 26 сентября, уловы рыбаков достигли 19 тыс. тонн — такое начало путины вполне соответствует динамике прошлого года.

Специалисты ВНИРО работают над внедрением в промысел специальных бортовых подхватов для лова рыбы на свет. Такая технология позволяет осуществлять круглогодичную добычу кильки во всех районах Каспия. Кроме того, ученые разработали биологическое обоснование для введения в Южном районе Волго-Каспийского бассейна нового подрайона — открытой части Каспийского моря. Это позволит увеличить рыболовную флотилию еще на 10 единиц и вылавливать дополнительно 20–25 тыс. тонн рыбы.

Участники совещания также говорили о задачах по восстановлению и модернизации утраченной рыбохозяйственной инфраструктуры — рыбодобывающей, портовой и рыбоперерабатывающей, строительстве среднетоннажных судов, привлечении флота из других регионов. Рыбаки подняли вопросы о дноуглублении канала и причала, об изменении стоимости бункеровки и о большем содействии властей в обеспечении электроэнергией при запуске береговых производств. В свою очередь Илья Шестаков пообещал проработать с ФАС вопрос о ценах на бункеровку, а с Росморпортом — об обеспечении достаточных глубин для захода и обслуживания судов.

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