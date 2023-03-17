Все больше вьетнамского тунца «плывет» в Южную Корею

Рыбопромышленники Вьетнама сокращают поставки тунца на традиционные рынки. При этом его январский экспорт в Республику Корея вырос на 457%, продолжая тренд, заданный в прошлом году.

Данные приводит Вьетнамская ассоциация экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP), сообщает корреспондент Fishnews. Отмечено, что океанический рыболовный флот Южной Кореи — один из крупнейших в мире. Однако в последние годы из-за запрета агрегирующих (скучивающих) устройств для промысла и истощения популяций тунца по всему миру добыча этой рыбы судами республики продолжает снижаться.

Сокращение собственного вылова приводит к дефициту сырья на южнокорейских перерабатывающих предприятиях, которые переходят на импорт, в том числе из Вьетнама. Основную долю (69%) в поставках вьетнамского тунца в Корею занимают замороженный тунец, приготовленный на пару.

По информации VASEP, в 2022 г. экспорт тунца из Вьетнама в Южную Корею стабильно рос со второго полугодия и достиг по итогам суммы в 7 млн долларов (это на 84% выше уровня 2021 г.). Тренд продолжился и в наступившем 2023 г.

Средняя экспортная цена на тушки вьетнамского тунца в прошлом году составила 5 142 доллара за тонну. Наиболее высокой — 5 664 доллара за тонну — стоимость была в мае.

Сейчас поставки тунца на южнокорейский рынок осуществляют 18 вьетнамских компаний. Крупнейшими из них являются Nha Trang Bay, Phat Trien Seafood и Tuna Vietnam.

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