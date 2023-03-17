Лучшие места под форелевые садки подберет «цифра»

Специалисты Карельского научного центра РАН разрабатывают математическую модель, которая поможет исследовать изменения экосистем Белого моря, предложить новые районы для форелевых хозяйств, помочь с навигацией. Точность этой модели проверяет экспедиция.

Проект получил гранты Российского научного фонда и Фонда венчурных инвестиций Карелии. С помощью математической модели команда под руководством кандидата географических наук, руководителя лаборатории географии и гидрологии Института водных проблем Севера КарНЦ РАН Алексея Толстикова изучает термогидродинамику и биогеохимию Белого моря.

В численных экспериментах можно моделировать экосистемы в любой момент: например, установить, какая была температура в определенном слое воды, какая соленость, как двигались водные массы. Работает это и для будущего: можно прогнозировать, что будет с экосистемами при изменении климата, рассказали Fishnews в пресс-службе Фонда венчурных инвестиций Карелии.

Сейчас ученые занимаются моделированием ледового режима: когда лед образуется, когда разрушается, где скапливается и как переносится. Модель движения настроена, ее сравнивают со спутниковыми снимками, изучают организмы, которые живут во льду: как они переносятся, взаимодействуют друг с другом в Белом море.

Для исследования нужно рассматривать лед в разных местах. Специалисты уже побывали в устьевой области реки Кеми, где встречаются речная и морская вода. Теперь работы будут проводить на мысе Картеш недалеко от Чупы, чтобы изучить чисто морской лед.

Выполненные ранее сравнения модели с данными со спутника показали, что она позволяет достаточно точно воспроизвести процессы формирования и перемещения льда, образования обширных участков открытой воды весной.

«Значительная часть Беломорско-Балтийского канала, включая выход в Белое море, проходит по территории Карелии. Созданные здесь рыбные хозяйства имеют большое значение для экономики республики. При выращивании форели предъявляются определенные требования к выбору участков водоема. Так, вода должна быть проточной и чистой, без вредных примесей», — обратили внимание в пресс-службе.

Содержание различных микроэлементов в среде способно изменить вкус форели, поэтому важно избегать неблагоприятных районов и стремиться к поиску оптимальных для рыбы условий. С другой стороны, превышение биогенной нагрузки, связанной с выращиванием форели, само может негативно повлиять на водоем. Необходим баланс, который можно учесть в модели, а процесс поиска подходящих участков сделать автоматизированным.

Для решения вопросов, связанных с навигацией судов, надо знать, какой толщины лед может сформироваться в водоеме, где произойдет образование торосов или трещин, в каких районах лед сохранится дольше всего весной. Численные модели позволяют прогнозировать эти процессы.

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