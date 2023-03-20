Правительство продлило мораторий на плановые проверки

В период до 2030 г. проводить плановые проверки можно будет только в отношении определенных объектов контроля. Такое решение должно помочь в снижении нагрузки на бизнес.

Правительство установило возможность проведения плановых проверок до 2030 г. только в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда, а также опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений II класса опасности. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе кабмина.

«Эти решения являются частью реформы контрольно-надзорной деятельности, которую реализует правительство. Они позволят сохранить в целом тренд на улучшение делового климата в нашей стране», — прокомментировал принятое постановление премьер Михаил Мишустин.

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