На Камчатке исследуют «оазис для косаток»

Ученые представили результаты шестилетних исследований косаток в акватории у мыса Шипунского. Работы проводили сотрудники Кроноцкого заповедника и проекта FEROP.

Полученные данные стали еще одним доводом в пользу создания государственного природного заказника федерального значения «Восточно-Камчатский», считают в Кроноцком заповеднике. По мнению его специалистов, географические особенности акватории Шипунского делают ее привлекательной для косаток.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе заповедника, летом 2022 г. состоялся научный поход к полуострову Шипунского, работы велись при поддержке компании «НОВАТЭК». Основным объектом наблюдения стали рыбоядные косатки. Для определения семейной принадлежности встреченных у мыса животных использовали каталог Дальневосточного проекта по изучению косаток FEROP (Far East Russia Orca Project).

«Мы использовали данные, собранные участниками проекта FEROP за 13 дней работы с 2016 по 2022 годы во время коротких, трех-четырех-дневных рейсов. В районе мыса Шипунского мы идентифицировали 11 локальных семей и 4 чужих. Локальные семьи встречались в 85% случаев и проявляли все возможные типы активности — передвигались, отдыхали, проявляли социальное поведение, но основное время охотились. Таким образом мы выяснили, что Шипунский — одно из ключевых местообитаний для локальных «авачинских» косаток», — рассказала руководитель FEROP, морской биолог Татьяна Ивкович.

Также специалисты получили данные о рационе косаток. Для этого участники экспедиции собирали остатки добычи сразу после завершения охоты.

«Для этого использовались сачки с мелкоячеистой сеткой. Среди проб в основном была чешуя лососевых рыб, обычной добычи косаток в Авачинском заливе. Также мы собрали кусочки жира и печени. Генетический анализ показал, что они принадлежали тихоокеанскому белокорому палтусу. Для нас это стало удивительным открытием — на юге залива во время многолетних исследований мы не отмечали этого вида рыб в рационе косаток», — поделилась наблюдениями научный сотрудник заповедника, морской биолог Евгения Волкова.

Отмечено, что к мысу Шипунского регулярно заходят и плотоядные косатки, занесенные в Красную книгу РФ. В эту акваторию они заплывают для охоты на тюленей и отдыха.

Таким образом, район нуждается в особой охране, уверены специалисты заповедника. Наблюдения за морскими млекопитающими у мыса Шипунского продолжаются.

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