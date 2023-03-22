Россия и Китай объявили планы по экономическому сотрудничеству

Президент России и председатель КНР сделали совместное заявление «о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 г.

Заявление, выпущенное по итогам переговоров в рамках визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина, предусматривает несколько направлений:

— Увеличение масштабов и оптимизация структуры торговли. Развивать эту сферу планируется в том числе за счет электронной торговли. Главы двух государств заявили и о необходимости формирования благоприятной деловой среды.

— Всемерное развитие логистики. Грузы и пассажиры между странами должны перемещаться быстро, причем любыми видами транспорта. Традиционно заявлена необходимость совершенствования инфраструктуры на границе, прежде всего ключевых пунктов пропуска, повышение эффективности таможенного оформления и досмотровых процедур.

— Повышение уровня финансовой кооперации. Власти двух стран вновь заявили курс на использование национальных валют — в двусторонней торговле, инвестициях, кредитовании и других сферах.

— Партнерство в области энергетики.

— Сотрудничество в снабжении «на основе рыночных принципов» базовыми товарами и минеральными ресурсами.

— Сотрудничество в сфере технологий и инноваций.

— Выход на новый уровень промышленной кооперации. Здесь предусматривается «формирование с участием промышленных компаний России и Китая новых производственных цепочек на основе гармонизации отраслевых стандартов и технических требований, увеличение добавленной стоимости производимой продукции».

— «Существенное повышение уровня сотрудничества в сельском хозяйстве в целях обеспечения продовольственной безопасности двух стран». Здесь на высшем уровне вновь декларируется последовательное расширение взаимного допуска сельхозтоваров на основе гарантии их безопасности. Также говорится о необходимости развития инвестиционного сотрудничества в области АПК.

Кроме того, в заявлении сказано о необходимости расширять сотрудничество в гуманитарной сфере, региональное и приграничное сотрудничество между Дальним Востоком и Северо-Востоком Китая, сообщает корреспондент Fishnews.

На основе заявления главы государств поручили правительствам двух стран подготовить и утвердить соответствующий план.

Развитие торговли сельхозпродукцией заявлено среди приоритетов совместной работы и в Совместном заявлении двух стран «об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху».

Выпущенные заявления «задают для правительств, деловых и общественных кругов наших стран ориентиры на перспективу», прокомментировал Владимир Путин.

По данным Росрыболовства, в 2022 г. в Китай экспортировано 566 тыс. тонн отечественной рыбной продукции на 1,5 млрд долларов. Общий объем российского рыбного экспорта составил 2,3 млн тонн на 6,1 млрд долларов.

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