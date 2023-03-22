На «морской огород» в Приморье не нашлось претендентов

Электронный аукцион по рыбоводному участку в заливе Петра Великого признан несостоявшимся. На участие в торгах не поступило заявок.

Участок ПКЯМ-1088 площадью 234,5 га расположен в заливе Петра Великого, восточнее острова Рейнеке (административно входит во Владивостокский городской округ). Торги планировалось провести 26 марта, стартовая цена лота составляла около 2,26 млн рублей.

К окончанию срока подачи заявок — 18 марта — не поступило ни одного такого обращения, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на протокол. Торги признаны несостоявшимися. Отмечено, что этот аукцион — повторный.

Предложено вынести на обсуждение АО «ВЭБ.РФ» вопрос об отмене определения границ обозначенного участка, говорится в документе. Напомним, государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» является оператором сервиса aquavostok.ru, позволяющего создавать рыбоводные участки в Дальневосточном и Северном бассейнах.

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