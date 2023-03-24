Успехи береговой рыбопереработки вошли в отчет правительства

В отчете перед депутатами Госдумы глава правительства Михаил Мишустин отдельно отметил береговые заводы, построенные для переработки рыбы по программе инвестквот.

Премьер Михаил Мишустин отчитался в Госдуме о деятельности правительства в 2022 г. Традиционно глава кабмина остановился на экономических показателях, социальной сфере, промышленности, АПК, сообщает корреспондент Fishnews.

Говоря о продовольственном обеспечении, Михаил Мишустин заявил, что для нужд отрасли расширяется собственная производственная база. И здесь в пример председатель правительства привел возвращение земель в сельскохозяйственный оборот и создание новых рыбоперерабатывающих заводов.

«Построено 25 заводов по переработке рыбы», — сказал Михаил Мишустин.

Напомним, что 25 береговых предприятий было введено в строй в разных регионах в рамках механизма инвестиционных квот вылова.

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