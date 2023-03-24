Процедуру по «крабовому» постановлению откатили

В рамках процедур оценки регулирующего воздействия пока актуальна прежняя версия проекта постановления о требованиях к победителям крабовых аукционов — без разделения на крупный и малый логистические комплексы.

Напомним, что в марте на сайте Минсельхоза была представлена обновленная версия проекта постановления о требованиях к объектам, которые должны возвести в России победители крабовых аукционов. В ней появилось разделение объектов инвестиций в морских портах на большой и малый логистические комплексы, убрали требование по железнодорожным путям.

Однако сейчас актуальной в рамках процедуры ОРВ следует считать старую версию, без разделения на большой и малый комплексы. Эту информацию Fishnews подтвердили в Минсельхозе. Сейчас на сайте опубликована старая версия, которая публиковалась тогда, когда проекту была присвоена средняя степень регулирующего воздействия, отметили в министерстве. Теперь проекту присвоена высокая степень.

По новой версии пока вопрос решается, будет согласовываться с федеральными ведомствами, пояснили в ведомстве.

То есть ориентироваться надо на документ, который называется «Текущая версия проекта» на главной странице

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