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Минсельхоз представил доработанный проект требований к объектам инвестиций, которые должны построить победители новых крабовых аукционов

Победителям крабовых аукционов предложили новый вариант для вложений

Минсельхоз представил доработанный проект требований к объектам инвестиций, которые должны построить победители новых крабовых аукционов. Появился еще один вариант для вложений — малый портовый логистический комплекс.

Напомним, что в феврале Министерство сельского хозяйства и Росрыболовство представили проект постановления, определяющего требования к объектам, которые предстоит ввести в эксплуатацию в России победителям крабовых аукционов. В этом варианте инвесторам предлагалось вложиться в промысловые суда или инфраструктуру в границах морских портов.

В мартовской версии проекта появилось разделение инфраструктурных объектов на крупный и малый логистические комплексы в границах морского порта, сообщает корреспондент Fishnews.

Для более масштабного проекта предполагается совокупная длина ГТС не менее 300 м, для малого — не меньше 100 м. В составе крупного комплекса должен быть холодильник не менее чем на 25 тыс. тонн единовременного хранения, в составе малого — 5 тыс. тонн. Для большого проекта требуется контейнерная площадка на 400 рефконтейнеров. Также и тот, и другой объекты инвестиций предполагают мощности по передержке не менее 200 тонн живых водных биоресурсов. Исчезло требование о железнодорожных путях.

Примерная стоимость проекта крупного логистического комплекса должна составлять ‎не менее 1 млрд рублей. Малого — не меньше 300 млн рублей.

Обновленный проект уже прокомментировали в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота. В АСРФ заявили, что «постройка предложенных логистических комплексов послужит развитию прибрежных регионов и береговой инфраструктуры».

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