«Пение китов» может помочь рыбакам

Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО работают над созданием специальных акустических приборов, позволяющих управлять поведением рыб. Ученые отмечают, что эти имитаторы звуков можно будет использовать на промысле.

Работы ведутся в ТИНРО с 1970-х гг. Как рассказали Fishnews в пресс-службе филиала, тогда специалисты предприняли первые попытки научного обоснования и разработки акустических приборов для управления поведением рыб. Так, исследовались их слуховые способности, реакции на акустические стимулы, мотивы и стереотипы поведения в акустических полях.

Однако научная деятельность были приостановлена из-за недостаточного финансирования в 1990-е гг. Возобновили ее в 2016 г.

На новом этапе исследований ученые решили создать излучающие устройства на основе природоподобных технологий. Такие устройства разделяют на привлекающие и отпугивающие (удерживающие). Первые имитируют биологические сигналы разных видов рыб для привлечения и концентрации их на определенном участке. Вторые — генерируют звуки хищных китообразных, которые они используют во время охоты, чтобы сбить добычу в плотную стаю.

«Сегодня мы видим в этом направлении огромный потенциал — промысел можно сделать более экологичным, избирательным и управляемым, то есть намного более эффективным. К примеру, рыбаки с помощью определенных сигналов будут «собирать» рыб и кальмаров в скопления, и облавливать, не опуская трал на разреженные скопления и не гоняя суда по району промысла в поисках этих объектов», — рассказал заведующий лабораторией промысловой гидроакустики, технологий лова и технических средств аквакультуры ТИНРО Михаил Кузнецов.

Также исследователи предлагают другой вариант использования имитатора звуков. Например, рыбаки смогут отпугнуть ластоногих, которые блокируют работу тралов и ставных неводов. Кроме того, устройства предполагается использовать и для восстановления естественных популяций гидробионтов в условиях изменения среды обитания, отмечают ученые. Особое значение, по их словам, приобретает возможность пространственного регулирования ресурсов и правильно организованная зашита мест нагула и нереста.

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