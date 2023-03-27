На Камчатке покупка браконьерской икры закончилась судом

Усть-Большерецкий районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Вилючинска. Они незаконно приобрели более тонны икры-сырца, но были задержаны с ценным грузом в машине.

Мужчин признали виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 175 УК РФ (заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Отмечено, что один из осужденных является адвокатом.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры, адвокат вместе с подельником узнал от жителя села Кавалерское о возможности приобретения крупной партии браконьерской икры-сырца. В августе 2021 г. злоумышленники выкупили товар и погрузили его в машину.

На обратном пути нарушители встретили сотрудников ДПС, которые дали сигнал к остановке. Однако напарники, чтобы избежать проверки, попытались скрыться. Через несколько километров правоохранители задержали их и обнаружили в автомобиле лососевую икру.

Суд назначил мужчинам наказание в виде двух лет ограничения свободы каждому. Приговор в законную силу не вступил.

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