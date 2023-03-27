Перспективы рыбалки позволяет оценить процедура общественных обсуждений
Специалисты продолжают подготовку общего допустимого улова на 2024 г. Дальневосточные филиалы Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии представили материалы ОДУ для общественных обсуждений.
Процедура проводится в форме письменного опроса, сообщает корреспондент Fishnews. Материалы представлены на сайтах филиалов всероссийского института:
Тихоокеанский филиал ВНИРО (ТИНРО): http://tinro.vniro.ru/ru/ob-slush
Камчатский филиал ВНИРО (КамчатНИРО): http://kamniro.vniro.ru/presscenter/news1/uvedomlenie6
Сахалинский филиал ВНИРО (СахНИРО): http://www.sakhniro.vniro.ru/page/OS%202022/
Магаданский филиал ВНИРО (МагаданНИРО): http://www.magadan.vniro.ru/ru/ob-yavleniya/item/252-uvedomlenie-o-provedenii-obshchestvennykh-obsuzhdenij
Материалы по морским объектам на сайте ХабаровскНИРО должны появиться позднее, но уже есть цифры по пресноводным.
Напомним, что в режиме общего допустимого улова добываются такие важные для российского рыболовства объекты, как минтай, крабы, треска. В рамках ОДУ определяются квоты для промышленных предприятий, традиционного промысла коренных малочисленных народов, любительской рыбалки и других видов рыболовства.
Окончательные цифры общего допустимого улова утверждаются приказом Министерства сельского хозяйства России.
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