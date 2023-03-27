Перспективы рыбалки позволяет оценить процедура общественных обсуждений

Специалисты продолжают подготовку общего допустимого улова на 2024 г. Дальневосточные филиалы Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии представили материалы ОДУ для общественных обсуждений.

Процедура проводится в форме письменного опроса, сообщает корреспондент Fishnews. Материалы представлены на сайтах филиалов всероссийского института:

Тихоокеанский филиал ВНИРО (ТИНРО): http://tinro.vniro.ru/ru/ob-slush

Камчатский филиал ВНИРО (КамчатНИРО): http://kamniro.vniro.ru/presscenter/news1/uvedomlenie6

Сахалинский филиал ВНИРО (СахНИРО): http://www.sakhniro.vniro.ru/page/OS%202022/

Магаданский филиал ВНИРО (МагаданНИРО): http://www.magadan.vniro.ru/ru/ob-yavleniya/item/252-uvedomlenie-o-provedenii-obshchestvennykh-obsuzhdenij

Материалы по морским объектам на сайте ХабаровскНИРО должны появиться позднее, но уже есть цифры по пресноводным.

Напомним, что в режиме общего допустимого улова добываются такие важные для российского рыболовства объекты, как минтай, крабы, треска. В рамках ОДУ определяются квоты для промышленных предприятий, традиционного промысла коренных малочисленных народов, любительской рыбалки и других видов рыболовства.

Окончательные цифры общего допустимого улова утверждаются приказом Министерства сельского хозяйства России.

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