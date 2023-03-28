Андрей Чибис увидел перспективу в производстве рыбных кормов с Арменией

Делегация Мурманской области побывала с рабочей поездкой в Армении. Одной из сфер сотрудничества между регионом и республикой может стать выпуск кормов для аквакультуры, заявил по итогам визита губернатор Андрей Чибис.

При посещении Армении представители Мурманской области и правительства республики наметили направления сотрудничества, которые могли бы быть полезны обеим сторонам, заявил глава региона Андрей Чибис, подводя итоги поездки.

Власти Мурманской области, в частности, видят потенциал в обеспечении потребностей рыбоводства, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства. В области активно развивается аквакультура, отметил губернатор.

«Здесь тоже есть весьма перспективная точка для взаимодействия — совместное производство кормов, а до этого — их поставка из Армении для наших предприятий», — заявил Андрей Чибис.

По словам губернатора, вице-премьер-министр республики Мгер Григорян отметил, что это будет полезно для развития бизнес-проектов. «Особенно с учетом того, что инвестклимат в Мурманской области привлекателен, действуют такие преференциальные режимы, как ТОР «Столица Арктики» и Арктическая зона РФ. И те беспрецедентно низкие налоги, которые мы установили для малого и среднего бизнеса дают возможность для совместного производства», — заявил глава региона.

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