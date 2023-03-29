Путина в Охотском море подходит к завершению с хорошими уловами

Вылов минтая на Дальневосточном бассейне достиг 872 тыс. тонн — на 16% больше показателя за тот же период прошлого года. С прибавкой завершается и сезон «А» путины в Охотском море.

В Охотском море рыбаки добыли 739 тыс. тонн — это на 9% больше результата за аналогичный промежуток прошлого года, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Ход путины обсудили на еженедельном заседаний рабочей группы по организации добычи минтая и сельди в Охотском и Беринговом морях. Встречу провел замглавы Росрыболовства Василий Соколов.

Сезон «А» приближается к завершению с хорошими результатами на всех основных видах промысла, отметили в федеральном агентстве.

Вылов сельди в Дальневосточном бассейне вырос на 5% и составил 110,4 тыс. тонн, трески добыто на 7% больше — 44,1 тыс. тонн.

На прошлой неделе синоптическая обстановка в целом была благоприятна для промысла. Штормовали только суда снюрреводного лова вдоль западного побережья Камчатки. Непромысловые потери времени у тралового флота, как и в прошлую неделю, были связаны только с грузовыми операциями и переходами в районы перегруза.

На момент отчета в Охотском море на промысле минтая и сельди работали 94 судна тралового лова и одна плавбаза. Пять судов и два приемных судна вели добычу минтая с приловом донно-пищевых видов снюрреводами. Периодически до шести судов выходят из Северо-Курильска на промысел донно-пищевых объектов с приловом минтая. В отчетный период на Северных Курилах работало также три наливных судна со сдачей рыбы на берег. Численность флота на промысле сельди в Северо-Охотоморской подзоне продолжило увеличиваться: работали 23 крупнотоннажных и одно среднетоннажное судно.

Безопасность работы флота в экспедиции по-прежнему обеспечивает буксир Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Росрыболовства «Справедливый».

В экспедиции работало 10 научных наблюдателей от Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и 40 инспекторов Пограничной службы ФСБ России. В районе на отчетную дату находилось 23 транспортных судна. На подходе было 13 транспортов, 6 судов за отчетный период снялись в порты выгрузки.

Загрузка портовых холодильников по хранению рыбной продукции в Приморском крае составила чуть более 26%. В рыбных терминалах находится 33,6 тыс. тонн свежемороженой рыбной продукции. На подходе к морским портам — 31 судно с 62,5 тыс. тонн рыбной продукции на борту, в основном это свежемороженые уловы минтая, сельди и трески.

Рыбопромышленникам напомнили, что с 1 апреля закрывается специализированный промысел минтая в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах.

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