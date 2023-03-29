Нерест необычной рыбы стартовал в заповеднике Приморья

В Дальневосточном морском заповеднике начался нерест одной из самых необычных рыб Приморья — рыбы-лягушки (Aptocyclus ventricosus). Тонкокожие мамы оставляют икру на попечение своих толстокожих избранников для защиты и ухода.

Отцовская вахта продлится до 40 дней. Один из таких «завидных женихов» попал на видео — самца запечатлел подводный оператор Дмитрий Рудась.

В марте рыбы-лягушки приплывают из глубин открытого моря к мелководьям заповедника, чтобы оставить потомство. Икрометание происходит на глубине до 10 метров, присматривать за икринками остается самец.

Период размножения рыб-лягушек в Дальневосточном морском заповеднике продлится до мая, сообщили Fishnews в пресс-службе нацпарка «Земля леопарда» (в его ведении находится ДВМЗ).

«Для икрометания рыбам-лягушкам нужно каменистое дно с закрытыми щелями между камнями. Туда рыбы помещают кладку икры так, что движение воды не может ее унести. Самка уплывает или погибает, а самец весь период инкубации охраняет икру и ухаживает за ней, в случае волнения удерживаясь на камне рядом с кладкой при помощи большой брюшной присоски. В северных морях нашей страны, Белом и Баренцевом, обитает родственный рыбе-лягушке пинагор Сyclopterus lupus, который точно так же ухаживает за своим потомством», — рассказал кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории ихтиологии Национального научного центра морской биологии ДВО РАН Александр Маркевич.

В пресс-службе обратили внимание, что до 1980-х гг. самцов и самок рыбы-лягушки ошибочно считали разными видами: у самцов толстая кожа и большой диск-присоска, у самок — тонкая кожа и небольшая присоска. Только потом ихтиологи разобрались, что это половой диморфизм.

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