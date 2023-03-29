Креветочным аквафермерам Индии хотят улучшить «нормативку»

В Индии готовят поправки в законодательство о прибрежной аквакультуре, предусматривающие, в частности, внедрение онлайн-системы для выпуска и продления лицензий. Ожидается, что изменения позитивно скажутся на производстве креветки.

Также планируется смягчить многие нормативные акты и объединить системы лицензирования для акваферм и креветочных инкубаторов, пишет портал IntraFish.

По информации специального комитета по внесению поправок Управления прибрежной аквакультуры Индии (САА), правительство внесет изменения в ближайшее время, сообщает корреспондент Fishnews.

Президент государственной аквакультурной ассоциации штата Гуджарат (это крупнейший штат в Индии по производству креветки) Манодж Шарма рассказал, что САА провело значительную работу над законопроектом. По его мнению, цифровизация всех процессов и облегчение процедур позволят решить многие проблемы отрасли.

Манодж Шарма также отметил, что различные административные барьеры не давали развиваться креветочным аквафермам даже в таком богатом природными ресурсами штате, как Гуджарат.

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