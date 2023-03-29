ФСБ представила новый вариант приказа для контроля за промыслом

Федеральная служба безопасности разместила для оценки регулирующего воздействия обновленную версию проекта порядка, регламентирующего федеральный госконтроль рыболовства.

Напомним, что в январе ФСБ уже публиковала проект соответствующего приказа. Теперь для оценки регулирующего воздействия представлена обновленная версия документа, сообщает корреспондент Fishnews.

Сфера применения порядка — госконтроль за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований, которые установлены в соответствии с международными договорами России в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов и национальными нормативно-правовыми актами в этой сфере.

Новый порядок подготовлен в связи с принятием федерального закона от 4 ноября 2022 г. № 427 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В соответствии с ним за ФСБ России закреплены полномочия по определению порядка осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов в части морских биоресурсов и исключено регулирование этого вида деятельности пограничных органов административными регламентами.

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