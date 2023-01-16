Пограничникам приготовили новый порядок

Федеральная служба безопасности представила проект нового приказа по госконтролю рыболовства и соблюдения других требований в сфере сохранения морских биоресурсов.

Уведомление о подготовке нового приказа в сфере контроля рыболовства ФСБ разместила на портале regulation.gov.ru в декабре. Теперь появился сам текст проекта, сообщает корреспондент Fishnews.

Название документа — «Об утверждении Порядка осуществления федерального государственного контроля ‎(надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в части морских биологических ресурсов».

Документ регламентирует гоконтроль за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Это в том числе требования в области сбережения рыбных запасов при хозяйственной деятельности, негативно влияющей на водные биоресурсы; правила рыболовства.

В проекте приказа отражен переход в отрасли на электронный рыболовный журнал, предусмотренный с марта 2023 г.

Предполагается, что новый приказ вступит в силу с 3 февраля 2023 г., за исключением положения по журналу.

При этом будут признаны утратившими силу приказы ФСБ России от 21 октября 2015 г. № 630 «О должностных лицах органов федеральной службы безопасности, уполномоченных осуществлять государственный контроль в сфере охраны морских биологических ресурсов» и от 16 октября 2020 г. № 476 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы безопасности Российской Федерации по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в части морских биологических ресурсов».

Новый порядок подготовлен в связи с принятием федерального закона от 4 ноября 2022 г. № 427«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым за ФСБ России закреплены полномочия по определению порядка осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов в части морских биоресурсов и исключено регулирование этого вида деятельности пограничных органов административными регламентами.

В отраслевом сообществе отмечали, что очень важно ознакомиться с новым порядком еще на стадии проекта — чтобы была возможность внести свои предложения и замечания.

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