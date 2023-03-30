Французы выходят на рыбацкую забастовку

Участники Национального рыболовного комитета Франции намерены провести забастовку с 30 по 31 марта. В качестве причины называют три года кризисов, связанных с коронавирусом, выходом Великобритании из ЕС и дороговизной топлива.

Забастовка будет сопровождаться блокадой портов и демонстрациями, отмечает портал Fisker Forum. Таким образом рыбаки хотят продемонстрировать правительству степень своего разочарования в связи с непрерывной серией кризисов и действиями властей.

Комитет надеется на поддержку рыбаков из других европейских стран. По информации Fisker Forum, Датская рыбацкая ассоциация уже заявила о солидарности с коллегами из Франции.

По мнению французских рыбаков, в течение трех лет кризисов, связанных с коронавирусом, Brexit и высокими ценами на энергоносители, проблемы отрасли продолжают игнорироваться властями. В то же время компании сталкиваются с невыполненными обещаниями, новыми юридическими решениями и меняющимися политическими целями, которые ослабляют устойчивость рыбного хозяйства.

Отмечается, что отрасли угрожают постоянные притеснения со стороны властей и слишком фрагментарная поддержка при отсутствии четкой картины будущего.

Среди требований, выдвинутых Национальным рыболовным комитетом, — встреча с президентом Франции, сообщает корреспондент Fishnews. Также забастовщики призывают представителей отрасли приостановить участие в органах по управлению окружающей средой. Кроме того, протестующие требуют пересмотреть план действий по защите морских млекопитающих и решить ситуацию с топливом.

На общеевропейском уровне комитет выступает за отзыв Еврокомиссией предложений по сокращению донного промысла, пересмотр обязательств по выгрузке уловов, поднятие потолка на использование дизельного топлива. Также забастовщики призывают начать подготовку к дедлайну 2026 г., связанного с акваториями Великобритании. К этому времени Соединенное Королевство обязано будет завершить процесс пересмотра и обновления правил и законов по управлению и использованию биоресурсов в своих водах.

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