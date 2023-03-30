Три участка у крымского берега нашли своих марифермеров

Аукцион по трем рыбоводным участкам в Азовском море в границах Республики Крым признан несостоявшимся: на каждый лот заявилось по одному участнику. С ними должны будут заключить договоры по начальным ценам.

Все участки располагаются в Арабатском заливе и предназначены для индустриальной аквакультуры, площади РВУ и начальные цены всех лотов одинаковые — 7,5 га и 84,1 тыс. рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно опубликованному протоколу, участки достались компаниям «Крымская марикультура», «Арабатка» и «Каффийская компания». По правилам проведения торгов, с единственными участниками должны заключить договоры по стартовым ценам.

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